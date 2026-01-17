Tóc Tiên và Touliver bất ổn từ khi nào?

Chiều 17/1, Tóc Tiên khiến dư luận không khỏi xôn xao khi chính thức xác nhận đã ly hôn với Touliver sau nhiều năm gắn bó. Thông tin được nữ ca sĩ chia sẻ bằng một tâm thư dài, qua đó khép lại mọi đồn đoán kéo dài suốt thời gian qua về tình trạng hôn nhân của mình.

Tóc Tiên chia sẻ: "Ở thời điểm hiện tại, sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè - anh em đồng nghiệp.

Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh - thấu hiểu - tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Tóc Tiên xác nhận kết thúc cuộc hôn nhân với Touliver, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Ảnh: FBNV

Trước thời điểm lên tiếng xác nhận, mối quan hệ giữa Tóc Tiên và Touliver đã liên tục xuất hiện nhiều dấu hiệu khác lạ khiến cư dân mạng đặt nghi vấn. Từ giữa năm ngoái, Tóc Tiên và Touliver đã bị soi không nhắc về nhau hay có hình ảnh chung trên mạng xã hội. Chưa kể, loạt dòng trạng thái tâm trạng của cả hai trên trang cá nhân khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Cho đến tháng 9/2025, Tóc Tiên để lộ chi tiết đã dọn ra ngoài sống. Nếu trước đây, Tóc Tiên thường xuyên khoe căn nhà căn nhà rộng rãi, phòng tập hiện đại cùng khoảng sân vườn xanh mát thì nay khung cảnh trong những story của cô đã khác hoàn toàn. Thay vì khoe dáng ở phòng gym sang chảnh, nữ ca sĩ lại xuất hiện trong không gian nhỏ gọn, thiết kế tối giản. Tóc Tiên còn hào hứng khoe vừa sắm chiếc nồi điện chiên mới để phục vụ đam mê nấu nướng. Chi tiết tưởng chừng đơn giản này lại càng khiến khán giả tin rằng cô đã bắt đầu một cuộc sống mới ở một chỗ ở khác.

Tóc Tiên được cho là dọn ra sống riêng từ tháng 9/2025. Ảnh: Instagram nhân vật

Đến tháng 10/2025, Tóc Tiên được bắt gặp rời khỏi một chung cư cao cấp trên đường Tạ Hiện (TP.HCM). Nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo giản dị, gương mặt mộc, phong thái tự nhiên và quen thuộc như người đã sống tại đây một thời gian. Trong một khoảnh khắc khác, Tóc Tiên được bắt gặp loay hoay tìm thẻ thang máy - chi tiết cho thấy cô đã dọn đến căn hộ mới thay vì sống trong biệt thự chung với Touliver như trước.

Trong khi đó, Touliver vẫn được thấy thường xuyên ở biệt thự cũ, nơi từng là tổ ấm của hai người sau đám cưới. Từ chi tiết này, nghi vấn cả hai chia tay càng thêm có cơ sở. Tuy vậy trước những bàn tán, cả Touliver và Tóc Tiên đều chọn im lặng.

Bắt gặp Tóc Tiên tại nơi ở mới, không chung sống với Touliver (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Trong tâm thư xác nhận ly hôn, Tóc Tiên nói rõ lý do cho đến bây giờ mới có lời xác nhận chính thức. Cô bộc bạch: "Từ lúc bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật, Tiên luôn tin rằng mỗi người nghệ sĩ đều may mắn khi có khán giả đồng hành quan tâm không chỉ trong âm nhạc, mà cả trong những chặng đường quan trọng của cuộc sống. Như mọi người cũng biết, dù là trước đây hay bây giờ, Tiên và anh Touliver luôn chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư kín đáo nhất có thể vì cả hai chỉ mong được khán giả yêu thương, nhìn nhận hơn hết qua âm nhạc và hành trình làm nghề một cách nghiêm túc. May mắn sao khi cuộc sống cá nhân của chúng tôi cũng vô tình nhận được rất nhiều sự quan tâm và tình cảm yêu mến - điều mà chúng tôi luôn trân trọng biết ơn.

Những tháng ngày vừa qua thật sự đầy khó khăn thử thách cho cả hai. Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung - hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người, và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì rất cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân".