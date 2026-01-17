Tóc Tiên chính thức xác nhận ly hôn Touliver

Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, nghệ danh Tóc Tiên.

Hôm nay, sau khi nhận được sự đồng thuận từ những người liên quan và gia đình, Tiên xin phép gửi vài lời đến các đơn vị báo chí truyền thông, quý đối tác, anh chị em bạn bè thân quen và đặc biệt là những khán giả đã luôn yêu thương dõi theo Tiên trong suốt thời gian qua.

Từ lúc bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật, Tiên luôn tin rằng mỗi người nghệ sĩ đều may mắn khi có khán giả đồng hành quan tâm không chỉ trong âm nhạc, mà cả trong những chặng đường quan trọng của cuộc sống. Như mọi người cũng biết, dù là trước đây hay bây giờ, Tiên và anh Touliver luôn chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư kín đáo nhất có thể vì cả hai chỉ mong được khán giả yêu thương, nhìn nhận hơn hết qua âm nhạc và hành trình làm nghề một cách nghiêm túc. May mắn sao khi cuộc sống cá nhân của chúng tôi cũng vô tình nhận được rất nhiều sự quan tâm và tình cảm yêu mến - điều mà chúng tôi luôn trân trọng biết ơn.

Những tháng ngày vừa qua thật sự đầy khó khăn thử thách cho cả hai. Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung- hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người, và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì rất cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân.

Ở thời điểm hiện tại, sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè- anh em đồng nghiệp.

Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh- thấu hiểu- tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài.

Với Tiên, 10 năm qua sẽ mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. Chúng tôi đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên "lựa chọn". Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra "kết thúc là để khởi đầu".

Sau thông báo hôm nay, Tiên xin phép không chia sẻ thêm bất cứ điều gì về câu chuyện riêng tư của cả hai. Vì sự dừng lại này hoàn toàn văn minh tử tế, chúng tôi tha thiết thương mong khán giả và các anh chị báo chí/truyền thông sẽ thấu hiểu và tôn trọng quyết định- cũng như không lan truyền những thông tin xuyên tạc sai lệch làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm người trong cuộc.

Cháu/con xin chân thành cảm ơn gia đình họ hàng hai bên- những người đã luôn yêu thương, tôn trọng và dành cho chúng con sự thấu hiểu cần thiết trong suốt chặng đường vừa qua.

Tiên cũng xin cảm ơn khán giả đã luôn dõi theo chia sẻ. Những tình cảm ấy là điều Tiên vô cùng trân quý, và cũng là động lực để Tiên không ngừng cố gắng trở thành người nghệ sĩ tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Cuối cùng, em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh- người đồng hành 10 năm của em:

"Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ"

Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình.

Xin lỗi vì đã làm phiền và chiếm dụng không gian mạng của mọi người.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

Trân trọng,

Tóc Tiên.