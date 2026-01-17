Đau lòng nữ thần sắc đẹp quốc dân phải cắt bỏ tử cung để giữ mạng, từ bỏ cơ hội làm mẹ

Ngày 17/1, tờ China Times đưa tin Lương Vân Phi - hot girl, người mẫu đình đám xứ Đài - thông báo cô vừa trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung kéo dài 3 tiếng. Theo Lương Vân Phi, cô được chẩn đoán mắc bệnh lạc nội mạc tử cung và nhiều lần rơi vào tình trạng bị chảy máu ồ ạt, thiếu máu trầm trọng, tử cung phình to đầy nguy hiểm do lượng lớn dịch tích tụ trong khoang bụng.

Lương Vân Phi chia sẻ theo nguyên tắc điều trị, tử cung buộc phải cắt bỏ trong trường hợp này. Sau nhiều lần cân nhắc, cô đã quyết định cắt bỏ tử cung để tránh tình trạng tử cung có thể vỡ bất kỳ lúc nào, đe dọa mạng sống. "Tôi hiểu được tầm quan trọng của tử cung đối với người phụ nữ, đặc biệt những người chưa có chồng con như tôi. Phẫu thuật cắt bỏ tử cung đồng nghĩa với việc tôi sẽ không có cơ hội mang thai, sinh con và làm mẹ. Tôi đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra được quyết định này. Tôi hy vọng mọi người cũng ủng hộ tôi", Lương Vân Phi cho biết.

Lương Vân Phi quyết định cắt bỏ tử cung để điều trị dứt điểm căn bệnh lạc nội mạc tử cung. Ảnh: China Times.

Cô chấp nhận từ bỏ thiên chức làm mẹ, không thể mang thai sinh con trong tương lai. Ảnh: Sina.

Theo Lương Vân Phi, tình trạng sức khỏe của cô hiện tại đã ổn định. Tuy nhiên, do dị ứng với 1 số loại thuốc, cô chỉ có thể sử dụng thuốc giảm đau hạn chế. Điều này khiến Lương Vân Phi chịu nhiều đau đớn hơn sau ca phẫu thuật. Trên MXH, netizen xót xa cho số phận của nữ người mẫu. Họ đồng thời cũng gửi nhiều lời động viên tinh thần, chúc cô sớm bình phục.

Lương Vân Phi sinh năm 1991, vào showbiz hoạt động với vai trò người mẫu từ năm 2014. Cô từng được mệnh danh là "nữ thần quốc dân" của giới chân dài xứ Đài. Vài năm trở lại đây, tên tuổi Lương Vân Phi đi xuống vì vướng lùm xùm tình ái với nam diễn viên Kim Cang.

Khán giả động viên tinh thần, chúc Lương Vân Phi sớm bình phục. Ảnh: Sina.

Nguồn: China Times




