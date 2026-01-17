Tiếc cho Tóc Tiên và Touliver!

Sau khoảng 6 năm về chung một nhà, Tóc Tiên và Touliver đã đường ai nấy đi. Chiều 17/1, Tóc Tiên chính thức thông báo chuyện ly hôn sau 10 năm bên nhau trên mạng xã hội. Trước đó, cặp đôi liên tục để lộ hint rạn nứt, không còn sống chung ở căn biệt thự.

Cô chia sẻ: "Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh - thấu hiểu- tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài". Thông tin này khiến đông đảo khán giả buồn bã và tiếc nuối. Những hình ảnh cũ của cặp đôi cũng được quan tâm trở lại.

Tóc Tiên và Touliver chính thức đường ai nấy đi sau 10 năm bên nhau. Ảnh: FBNV

Khán giả tiếc nuối trước thông tin Tóc Tiên và Touliver ly hôn. Ảnh: FBNV

Sau khi hợp tác chung trong chương trình The Remix, Tóc Tiên và Hoàng Touliver hẹn hò. Cả hai yêu đương kín tiếng, gần như không chia sẻ hay công khai mối quan hệ trước truyền thông. Tháng 2/2020, Tóc Tiên và Hoàng Touliver tổ chức hôn lễ riêng tư tại Đà Lạt. Sau đám cưới, cặp đôi đồng hành cùng nhau trong mọi hoạt động.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ về những thay đổi hậu đám cưới vào tháng 5/2023: "Trước khi kết hôn, tôi bị kiểm soát trong mối quan hệ nhưng sau đó thì thả lỏng và tự do hơn rất nhiều. Đặc biệt sau khi có gia đình tôi thăng hoa và 'bạo' hơn trong suy nghĩ. Trước đó tôi mặc gì cũng phải suy nghĩ như vậy có 'bạo' quá hay không nhưng giờ thoải mái lắm.

Tôi là người hơi bị ngược. Chúng tôi đã quen nhau lâu rồi, gần 5 năm sau đó mới cưới, lúc quen tôi mới 26 tuổi nên tính cách còn hơi trẻ con một tí, có những suy nghĩ và quyết định bốc đồng. Trước khi lập gia đình, tôi cảm thấy rất chông chênh, kiểu như không có nơi để trở về nhưng bây giờ thì có rồi".

Tóc Tiên và Hoàng Touliver hẹn hò từ năm 2015. Ảnh: FBNV

Tháng 2/2020, Tóc Tiên và Hoàng Touliver tổ chức hôn lễ riêng tư tại Đà Lạt. Ảnh: FBNV

Tóc Tiên từng dành lời khen ngợi cho Touliver: "Anh ấy không chỉ là chỗ dựa mà còn là người lắng nghe và đồng hành với Tiên qua mọi thăng trầm. Tôi nghĩ tôi và anh Hoàng đã bổ sung cho nhau rất nhiều. Chúng tôi không cố thay đổi nhau, mà học cách chấp nhận và trân trọng sự khác biệt. Đó cũng là nguyên tắc của cả hai khi bước vào cuộc sống hôn nhân", cô tâm sự. Những hình ảnh tình cảm khi còn bên nhau của cặp đôi khiến khán giả vô cùng tiếc nuối.