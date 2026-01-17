Touliver nói gì sau khi Tóc Tiên thông báo ly hôn?

Mới đây, thông tin Tóc Tiên chính thức thông báo ly hôn đã khiến không ít khán giả ngỡ ngàng. Sau một thập kỷ gắn bó, từng được xem là cặp đôi kín tiếng nhưng bền chặt của showbiz Việt, cái kết của cuộc hôn nhân này để lại nhiều cảm xúc cho người theo dõi. Ngay sau bài đăng xác nhận ly hôn của Tóc Tiên, Touliver cũng nhanh chóng có động thái gây chú ý.

Cụ thể, nam producer đăng tải hình ảnh vợ cũ kèm dòng chia sẻ ngắn gọn:"To a beautiful chapter that has shaped who I am today. Thank you and always respect" (Tạm dịch: "Gửi đến một chương đẹp đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn trân trọng").

Chỉ một câu ngắn vài chữ nhưng đủ để netizen cảm nhận sự văn minh và tôn trọng mà Touliver dành cho mối quan hệ đã qua.

Chia sẻ đầu tiên của Touliver sau khi Tóc Tiên thông báo ly hôn (ảnh: FBNV)

Về phía Tóc Tiên, cô cũng nhắn nhủ đến chồng cũ sau khi ly hôn: "Em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh- người đồng hành 10 năm của em: Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình.

Với Tiên, 10 năm qua sẽ mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. Chúng tôi đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên "'ựa chọn'. Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra kết thúc là để khởi đầu".

Tóc Tiên khẳng định đây là quyết định cả hai đưa ra trong sự văn minh, không vì bất kì yếu tố bên ngoài nào: "Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh- thấu hiểu- tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Tóc Tiên cho biết cả hai trở về làm bạn bè, đồng nghiệp sau khi tan vỡ (Ảnh: FBNV)

Thực tế, trước khi thông tin ly hôn được công bố, mối quan hệ giữa Tóc Tiên và Touliver vẫn khiến nhiều người tin rằng cả hai luôn dành sự tôn trọng và tử tế cho nhau. Thời gian qua, Touliver vẫn đều đặn tương tác trên mạng xã hội, thường xuyên "like" các bài đăng của Tóc Tiên.

Đáng chú ý, vào cuối tháng 12/2025, anh còn xuất hiện để đón Tóc Tiên tại một sự kiện. Không dừng lại ở đó, Touliver từng công khai dành lời khen cho Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng xôn xao: "10 năm trôi qua. Âm nhạc vẫn chạm đến cảm xúc. Em ấy vẫn xinh đẹp." Chính chi tiết này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi chỉ ít lâu sau, cặp đôi xác nhận đã "đường ai nấy đi".

Gần 2 tháng trước, Touliver còn đăng bài và công khai khen Tóc TIên (Ảnh: Instagram nhân vật)

Touliver vẫn theo dõi, đều đặn thả like hình Tóc Tiên (ảnh: FBNV)

Cuộc hôn nhân tan vỡ của Tóc Tiên và Touliver vì thế càng khiến khán giả tiếc nuối. Không ồn ào, không đấu tố, không drama hậu chia tay, cả hai chọn cách khép lại bằng sự tôn trọng và im lặng vừa đủ. Dẫu không còn chung một hành trình, những gì họ dành cho nhau trong suốt 10 năm qua vẫn được xem là một "chương đẹp", đúng như cách Touliver đã nói.