Không ai "chơi lớn" như Jennie!

Chào đón cột mốc quan trọng của cuộc đời, nữ idol hàng đầu Kpop Jennie (BLACKPINK) đã chứng minh đẳng cấp "IT Girl" số 1 thế giới bằng một chuỗi sự kiện mừng sinh nhật tuổi 30 xa hoa, độc đáo và đầy cảm xúc. Từ những dự án nghệ thuật táo bạo đến những bữa tiệc riêng tư siêu sang, Jennie thực sự đã định nghĩa lại cách một siêu sao đón tuổi mới.

Bước sang tuổi 30 là một dấu mốc đặc biệt đối với bất kỳ ai, và với Jennie – biểu tượng phong cách toàn cầu – thì sự kiện này càng không thể diễn ra bình thường. Cô đã khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến choáng ngợp khác với chuỗi hoạt động "ăn sinh nhật" kéo dài nhiều ngày, khẳng định vị thế và sự trưởng thành đầy quyền lực của mình.

Cú sốc đầu tiên: Triển lãm riêng và sách ảnh với concept "bỏng mắt"

Khác với những năm trước chỉ đơn thuần là nhận quà và thổi nến, Jennie tuổi 30 đã chọn cách đánh dấu sự trưởng thành bằng nghệ thuật. Cô bất ngờ mở một triển lãm cá nhân, nơi trưng bày những khoảnh khắc chưa từng công bố.

Đặc biệt nhất là việc phát hành cuốn sách ảnh (photobook) độc quyền mừng tuổi mới. Jennie trong bộ ảnh mới khiến mạng xã hội "nổ tung" với những concept táo bạo, quyến rũ nghẹt thở. Những bức ảnh bán nude nghệ thuật hay diện trang phục cắt xẻ hiểm hóc đã khoe trọn vẹn vẻ đẹp mặn mà, tự tin của người phụ nữ bước vào độ chín của sự nghiệp. Đây được xem là lời tuyên ngôn mạnh mẽ về sự tự do và làm chủ bản thân của mỹ nhân BLACKPINK.

Jennie sexy nghẹt thở mừng tuổi mới. Ảnh: X

Đẳng cấp "phú bà": Thổi nến trên chín tầng mây

Sự giàu có và sang chảnh của Jennie tiếp tục được khẳng định qua những hình ảnh đón sinh nhật trên không trung. Cô nàng khiến dân tình ghen tị khi chia sẻ khoảnh khắc được vây quanh bởi hoa tươi, bánh kem đắt tiền và những món quà hàng hiệu ngay trong khoang hạng nhất của một chiếc máy bay riêng sang trọng. Được biết, cả ekip cùng BLACKPINK đã chuẩn bị bữa tiệc này cho Jennie trong chuyến bay đến Nhất Bản để thực hiện concert DEADLINE. Quả nhiên là "phú bà trẻ tuổi" đình đám của Kpop!

Jennie thổi nến sinh nhật trên 9 tầng mây. Ảnh: Instagram

Khoảnh khắc xúc động: Biển hồng và tình chị em BLACKPINK trên sân khấu

Jennie vẫn có một kỷ niệm không thể quên bên cạnh các thành viên BLACKPINK và hàng chục ngàn BLINKs. Sinh nhật năm nay của Jennie trùng với đêm diễn DEADLINE của nhóm ở Tokyo Dome - sân vận động được mệnh danh là "thánh đường" lớn nhất nhì Nhật Bản.

Khoảnh khắc Jisoo, Rosé và Lisa cùng hát vang bài chúc mừng sinh nhật, vây quanh là biển lightstick màu hồng rực rỡ đã khiến Jennie không giấu được sự xúc động. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho tình cảm bền chặt của nhóm nhạc nữ quyền lực nhất thế giới sau bao nhiêu năm.

Jennie đã đón tuổi 30 ngay trên sân khấu. Clip: X

Cả chục ngàn fan cùng đến chung vui với Jennie tại concert. Clip: X

"Trùm cuối": Đại tiệc Private siêu kín tiếng tại hộp đêm 10AK Tokyo

Nhưng đỉnh điểm của chuỗi sự kiện mừng sinh nhật của Jennie phải kể đến bữa tiệc after-party cực kỳ riêng tư diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Jennie "chơi lớn" khi bao trọn 10AK Tokyo – một trong những câu lạc bộ đêm nổi tiếng và xa xỉ bậc nhất thủ đô Nhật Bản – để tổ chức tiệc mừng tuổi 30. Bữa tiệc này áp dụng quy định an ninh nghiêm ngặt, "nội bất xuất, ngoại bất nhập", chỉ dành riêng cho những người bạn thân thiết nhất, gia đình và các cộng sự của Jennie.

Không khí đêm tiệc được mô tả là cực kỳ sôi động và phóng khoáng. Đặc biệt, cô em út Lisa cũng đã đến "quẩy" hết mình, chung vui với người chị thân thiết trong đêm đặc biệt này. Được biết, chính Giám đốc quan hệ khách hàng của 10AK Tokyo đã tiết lộ bữa tiệc này.

Jennie "xõa" hết mình trong bữa tiệc riêng tư. Clip: TikTok

Ở tuổi 30, Jennie dường như đang có tất cả trong tay: Một sự nghiệp rực rỡ với công ty riêng, nhan sắc ngày càng thăng hạng, khối tài sản khổng lồ và những mối quan hệ chân thành. Cách Jennie đón sinh nhật không chỉ là sự phô trương sự giàu có, mà còn là cách cô tận hưởng thành quả lao động của mình sau một thập kỷ cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Chúc mừng sinh nhật Jennie!

Jennie đón tuổi mới không thể rực rỡ hơn. Ảnh: Instagram

Nguồn: X, Instagram