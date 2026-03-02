Clip vạch trần hôn nhân Son Ye Jin - Hyun Bin: 1 hành động cho thấy ai mới là “nóc nhà”!

Từ khi công khai mối quan hệ tới nay, “nhất cử nhất động” từ cặp đôi quyền lực nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc Son Ye Jin - Hyun Bin đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng. Tới tối 1/3, 1 đoạn clip ghi lại cảnh cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh tới xem trận đấu bóng chày trong khuôn khổ MLB World Tour Seoul Series bỗng được chia sẻ rần rần trở lại và nhanh chóng thu hút lượng tương tác khủng chỉ sau thời gian ngắn.

Trong video gây sốt, Son Ye Jin - Hyun Bin đang cùng nhau thảo luận về những diễn biến kịch tích trên sân bóng chày. Trong 1 khoảnh khắc, tài tử sinh năm 1982 nhận ra mình sắp nói cùng lúc với vợ nên anh tinh tế khép miệng lại trong nháy mắt 1 cách đầy duyên dáng và nhường hoàn toàn “diễn đàn” lại cho đàng gái phát biểu.

Động thái của Hyun Bin đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả còn nói vui rằng, chỉ cần thông qua hành động của tài tử Hạ Cánh Nơi Anh đã cho thấy rất rõ Son Ye Jin chính là “nóc nhà”. Bởi lẽ, nam diễn viên đình đám lúc nào cũng như ở trong tâm thế “đội vợ lên đầu”, luôn ưu tiên nhường quyền phát biểu trước cho người bạn đời.

Clip Hyun Bin vội “khóa miệng” khi phát hiện bà xã Son Ye Jin sắp phát biểu cùng lúc với mình bất ngờ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội mới đây



Son Ye Jin - Hyun Bin liên tục chiếm sóng truyền thông trong suốt thời gian qua. Ảnh: Naver

Cộng đồng mạng đồng loạt bày tỏ sự thích thú trước đoạn clip vừa bất ngờ gây sốt trở lại của vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin: “Hyun Bin tâm lý quá, ước gì cũng có được anh người yêu như thế này”, “Mê cái cách nam diễn viên ‘đội vợ lên đầu’. Nhìn đáng yêu quá đi mất”, “Hyun Bin tinh ý và cũng thật tinh tế, liếc mắt cái là biết vợ sắp nói cùng thời điểm với mình rồi nhanh chóng nhường quyền phát biểu cho cô ấy” ,...

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Dù là ngôi sao hạng A, Hyun Bin và Son Ye Jin luôn giữ cho mình lối sống yên bình, 1 phần vì tầm nhìn sâu sắc về hạnh phúc. Son Ye Jin từng kể về việc phơi quần áo cho con, tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa - 1 hình ảnh rất đời thường, rất “gia đình”. Sau khi lập gia đình, cô giảm bớt công việc để dành thời gian chăm sóc con trai, cân bằng giữa sự nghiệp và thiên chức làm mẹ. Cặp đôi cũng rất kín tiếng về con cái: họ không công khai gương mặt con, giữ cho cuộc sống gia đình 1 phần riêng tư - như cách bảo vệ câu chuyện tình đẹp mà họ đã dệt nên.

Son Ye Jin - Hyun Bin không chỉ thành công vang dội trong sự nghiệp mà còn có chuyện tình đẹp như cổ tích. Ảnh: Nate

Nguồn: X, Naver