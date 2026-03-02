Mỹ nhân đen đủi nhất hiện tại: "Bay màu" khỏi showbiz vì bạn trai làm chuyện tày đình ở nhà riêng

Yuki Kimura sinh năm 1990, là người mẫu mang 3 dòng máu lai Nhật Bản - Philippines -Tây Ban Nha nổi tiếng bậc nhất showbiz Nhật Bản. Với làn da bánh mật, vóc dáng gợi cảm và gương mặt xinh đẹp, Yuki Kimura từng 1 thời phủ sóng giới thời trang Jbiz. Đáng tiếc, 1 scandal ma túy xảy ra ngay tại nhà riêng đã khiến sự nghiệp của cô từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.

Theo đó, vào năm 2021, Yuki Kimura đã hẹn hò 1 người đàn ông, nhưng cô không biết đối phương sử dụng chất cấm. Trong 1 lần Yuki Kimura cho bạn trai đến nhà ở nhờ, người đàn ông đã lén sử dụng chất kích thích. Lúc nữ người mẫu trở về căn hộ, cô đã chứng kiến cảnh bạn trai bị sùi bọt mép, bất tỉnh. Yuki Kimura ngay lập tức gọi cấp cứu đưa nửa kia đi bệnh viện.

Người đàn ông này sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ, Yuki Kimura cũng liên lụy và bị điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng chất cấm tại nhà riêng. Dù cảnh sát không tìm thấy chất cấm trong căn hộ của Yuki Kimura, và kết quả xét nghiệm nước tiểu của cô cũng âm tính, nhưng vụ việc gây chấn động này đã khiến hình tượng của Yuki sụp đổ nghiêm trọng, bị giới giải trí cấm cửa, tẩy chay.

Yuki Kimura bị tẩy chay ở showbiz Nhật Bản sau khi bạn trai cô có hành vi sử dụng chất cấm trái phép. Vì sự việc diễn ra tại căn hộ của Yuki, nữ người mẫu cũng bị điều tra. Ảnh: Instagram.

Đến ngày 1/3, tham gia show I Sold All My Assets, Yuki Kimura đã khóc nghẹn chia sẻ về tình cảnh khốn khổ của mình. Mỹ nhân lai 9X cho biết chuyện tày đình mà bạn trai làm ra đã hại cô thê thảm. Theo Yuki Kimura, trước vụ lùm xùm đời tư, 1 ngày cô có đến 4 lịch trình công việc khác nhau, 1 tháng tham gia tới 50 chương trình và sự kiện lớn nhỏ. Khi đó, thu nhập hàng tháng của cô có thể lên tới vài trăm triệu YEN (hơn chục tỷ đồng). Tuy nhiên, hiện tại, Yuki gần như không có việc làm, chỉ nhận 1-2 show/tháng.

Yuki Kimura cay đắng cho biết sự nghiệp nghệ thuật của cô "bay màu" vì yêu lầm người. Sau khi sự việc động trời xảy ra, người đẹp 9X đã chấm dứt mối quan hệ tình cảm, cắt đứt liên lạc với gã bạn trai nghiện ngập. Thời gian qua, nữ nghệ sĩ đã phải bán tháo đồ đạc có giá trị trong nhà để kiếm tiền trang trải cuộc sống và lên kế hoạch làm lại cuộc đời. Yuki Kimura tâm sự cô đang muốn mở 1 nhà hàng để kinh doanh, nhưng chưa đủ vốn.

Yuki Kimura khóc nghẹn tâm sự về tình cảnh thất nghiệp, túng quẫn của mình. Ảnh: HK01.

Tình cảnh khốn khổ của Yuki Kimura khiến MC Kojima Ruriko xót xa. Trên MXH, khán giả cảm thông cho biến cố nhạy cảm của người đẹp lai đình đám showbiz và hy vọng cô sớm ổn định cuộc sống. Truyền thông Nhật Bản nhận định Yuki Kimura là mỹ nhân xui xẻo nhất Jbiz hiện tại khi vì lỗi lầm của 1 người đàn ông mà mất trắng danh tiếng, sự nghiệp.

Mỹ nhân lai mất sạch danh tiếng vì dính líu đến scandal ma túy nhạy cảm. Ảnh: Instagram

Nguồn: NHK, Yahoo Japan, HK01