Nam diễn viên bất ngờ kết hôn và lên chức bố cùng lúc ở tuổi 26

Sáng 1/3, tờ Oricon đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Koshi Mizukami vừa bất ngờ tuyên bố kết hôn và lên chức bố cùng lúc khi mới 26 tuổi. Được biết, bà xã Koshi Mizukami không hoạt động trong làng giải trí và lớn tuổi hơn nam diễn viên. Vợ của nam nghệ sĩ gen Z hiện đã mang thai và cặp đôi cũng đang chuẩn bị chào đón con đầu lòng ra đời.

Trên trang chủ, công ty quản lý vừa lên tiếng xác nhận tin hỷ của Koshi Mizukami: “Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Koshi Mizukami trong suốt thời gian qua. Hôm nay, chúng tôi xin được vui mừng thông báo rằng nam diễn viên đã kết hôn, đồng thời gia đình anh ấy cũng đang chuẩn bị đón chào thêm thành viên mới. Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu mọi người không đăng tải các bài viết dựa trên những suy đoán vô căn cứ. Vì vợ nam diễn viên không hoạt động trong ngành giải trí nên chúng tôi hy vọng quý vị sẽ không khai thác, soi mói đời tư của cô ấy 1 cách thái quá. Đồng thời, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ hết mình cho Koshi Mizukami trong chặng đường hoạt động nghệ thuật sắp tới. Chúng tôi rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nam nghệ sĩ trong tương lai”.

Koshi Mizukami tuyên bố kết hôn và lên chức bố cùng lúc khi mới 26 tuổi. Ảnh: X

Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, truyền thông Nhật lần đầu công bố tin tức hẹn hò của Koshi Mizukami và bà xã. Trong loạt ảnh do Tonboriday đăng tải, nam diễn viên và nửa kia được bắt gặp đi mua sắm ở 1 siêu thị. Cả 2 dành cho nhau những cử chỉ thân mật đầy tự nhiên và không hề e dè trước ánh mắt của mọi người xung quanh giống như đang đắm chìm trong thế giới riêng.

Tại thời điểm đó, Koshi đã thẳng thắn thừa nhận anh đang ở trong mối quan hệ hẹn hò nghiêm túc và không hề có ý định giấu giếm với công chúng: “Vâng, đúng là chúng tôi đang hẹn hò. Chuyện này thì có gì mà phải giấu giếm”.

Theo mô tả của truyền thông xứ sở hoa anh đào, vợ Koshi Mizukami sở hữu ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, gây ấn tượng với những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt.

Koshi Mizukami lộ ảnh hẹn hò với bà xã ngoài ngành giải trí cách đây ít tháng. Ảnh: Tonboriday

Koshi Mizukami sinh vào tháng 5/1999, tới nay anh mới chỉ hơn 26 tuổi nhưng đã sở hữu gia tài diễn xuất đồ sộ đáng ngưỡng mộ. Anh chính thức ra mắt làng giải trí Nhật Bản khi vừa tròn 18 tuổi sau khi vượt qua vòng tuyển chọn để vào vai nam chính trong bộ phim truyền hình đình đám 1 thời Meet Me After School. Koshi vốn sở hữu diện mạo đẹp trai nức tiếng nên không nhiều người cảm thấy bất ngờ, ngạc nhiên khi anh được chọn vào vai nam chính ngay từ tác phẩm đầu tay trong sự nghiệp. Kể từ đó tới nay, nam nghệ sĩ trẻ tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời nghệ thuật qua hàng loạt tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh như Reach Beyond the Blue Sky, Nếu Gặp Lại Em Trên Ngọn Đồi Hoa Nở,... Anh từng có giai đoạn sử dụng nghệ danh Kenshi Okada trước khi chuyển sang dùng tên thật như hiện tại.

Tên tuổi của Koshi Mizukami hiện đã vượt ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản. Ảnh: X

Nguồn: Oricon