Phép màu đã đến với nữ ca sĩ mắc ung thư cổ tử cung, mang thai 8 tháng phải đi cấp cứu

Vào ngày 27/2, nữ idol ChoA (Crayon Pop) thông báo đã hạ sinh cặp sinh đôi thành công. Trên trang cá nhân, cô vui mừng viết: "Bé Cute nặng 2,46kg và bé Heart nặng 2,38kg. Cả hai bé đều khóc rất to ngay sau khi sinh và chào đời rất khỏe mạnh”. Hiện tại, 2 bé trai đều đang ở bên bố mẹ mà không cần ở trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. ChoA cũng xác nhận cô rất khỏe mạnh, cảm ơn những lời chúc từ khán giả.

Nữ idol đình đám 1 thời đính kèm ảnh của 2 con song sinh. Hình ảnh 2 em bé dễ thương cũng nhanh chóng gây sốt các trang mạng xã hội Hàn Quốc. Khán giả đã gửi nhiều lời chúc mừng đến ChoA và gia đình.

Ảnh: Koreaboo

ChoA hạ sinh 2 con trai sinh đôi khỏe mạnh. Ảnh: Koreaboo

Đây thực sự là phước lành xảy đến đối với ChoA. Trước đó, ChoA được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung hồi tháng 5/2023. Nữ thần tượng sinh năm 1990 cho biết cô và chồng đã ôm nhau khóc nức nở trong nhà vệ sinh ở bệnh viện sau khi nhận được kết quả khám bệnh: "Mọi chuyện đến quá đột ngột. Tôi không tin nổi vào tai mình và cứ tự nhủ rằng ‘không thể nào như vậy được’. Lúc tôi thông báo kết quả khám bệnh cho ông xã, tay tôi run rẩy còn nước mắt cứ trào ra. Tôi khóc trong nhà vệ sinh và nói với chồng mình rằng ‘Em phải làm sao bây giờ? Em bị ung thư rồi’. Ông xã đã đến bên tôi rồi chúng tôi ôm nhau khóc nức nở".

Sau đó, nữ thần tượng đình đám đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u và may mắn vẫn còn khả năng làm mẹ. Theo lời ChoA, cô chia sẻ chuyện mình bị ung thư với các thành viên trong gia đình chỉ vài tuần trước khi trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u. Ban đầu cô từng rất do dự không biết có nên thông báo kết quả khám bệnh cho bố mẹ chồng hay không: "Thậm chí việc thông báo cho gia đình chồng tôi còn khó khăn hơn nhiều vì phẫu thuật cắt bỏ khối u này có liên quan đến việc sinh con. Bố mẹ chồng của tôi là những người rất tuyệt vời. Tôi lo lắng họ mất ngủ sau khi biết về bệnh tình của mình".

Tới tháng 9/2025, ChoA hạnh phúc thông báo đã mang thai đôi nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Cách đây 2 tuần, thậm chí cô còn phải nhập viện cấp cứu vì xuất huyết và co thắt tử cung khi đang mang thai đôi ở tuần thứ 33. May mắn là cô đã phục hồi và hạ sinh 2 bé thành công. Mặc dù các bé đều khỏe mạnh, cựu idol sinh năm 1990 giải thích: “Là một bà mẹ có nguy cơ cao, việc xuất viện sẽ được quyết định sau khi theo dõi tình trạng sức khỏe của bé”.

Nữ idol vỡ òa rưng rưng sau khi điều trị ung thư cổ tử cung và mang thai. Ảnh: Koreaboo

Trước khi sinh, cô còn phải nhập viện. Ảnh: Koreaboo

ChoA sinh năm 1990, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách thành viên nhóm nhạc Crayon Pop khi vừa tròn 22 tuổi. Tới năm 2013, cô cùng các thành viên gặt hái thành công khủng với bản hit gây sốt toàn châu Á Bar Bar Bar. Sau khi nhóm tan rã, ChoA chuyển hướng làm YouTuber. Cuối năm 2021, nữ idol đình đám Kpop kết hôn với doanh nhân hơn cô 6 tuổi. Cặp đôi tổ chức đám cưới ở 1 khách sạn sang chảnh, tráng lệ như lâu đài cổ tích tại Seoul, Hàn Quốc.

ChoA cùng Crayon Pop cực kỳ nổi tiếng vào năm 2013. Ảnh: Koreaboo

Nữ ca sĩ may mắn được kết hôn với 1 người chồng tâm lý, yêu thương vợ hết mực. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo