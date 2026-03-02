Mỹ nhân được đạo diễn Tây du ký khen là 'yêu tiên đẹp nhất phim' giờ ra sao?

Tây du ký 1986 là tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Dù kỹ xảo hạn chế và kinh phí eo hẹp, phim vẫn tạo nên những nhân vật kinh điển khiến khán giả nhớ mãi không quên.

Trong đó của nhân vật Hạnh Tiên do Vương Linh Hoa đảm nhận. Trong phim, đây là yêu nữ tu luyện từ cây hạnh gai trên đỉnh núi cao, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, bản tính dịu dàng, lại có tài ca hát. Nàng hát khúc Tại sao phải đến Tây Thiên xa xôi để thuyết phục Đường Tăng ở lại kết duyên với mình.

Tại thời điểm phim công chiếu, dù chỉ xuất hiện vài phút song nhan sắc tươi trẻ, ngọt ngào cùng nét tính cách của nhân vật này giúp bà chiếm trọn cảm tình của khán giả.

Vai diễn Hạnh Tiên gây ấn tượng trong "Tây du ký 1986".

Vương Linh Hoa sinh năm 1961 tại Thượng Hải. Học múa từ nhỏ nên 13 tuổi, bà bắt đầu đi lưu diễn. Sau khi tốt nghiệp Học viện múa Thượng Hải, bà trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp.

Thực tế, Vương Linh Hoa được đạo diễn Dương Khiết chọn để thay thế một diễn viên khác không thể sắp xếp đến đoàn diễn Hạnh Tiên. Nhưng khi bà thay trang phục và diễn thử, đạo diễn Dương Khiết rất hài lòng với thần thái của nữ diễn viên. Thậm chí, Vương Linh Hoa được đạo diễn Dương Khiết nhận xét là "yêu tiên đẹp nhất trong Tây du ký".

Vương Linh Hoa đóng phim không nhiều. Sau Tây du ký, bà tham gia thêm bộ phim Ghost Girl nhưng không gây chú ý. Vì vậy, Hạnh Tiên chính là vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của bà. Trong lĩnh vực múa, bà là nghệ sĩ danh tiếng. Khi còn trẻ, bà để lại ấn tượng khi thể hiện nhiều vai diễn nổi danh như Hằng Nga, Đát Kỷ.

Nữ diễn viên bỏ diễn xuất để theo đuổi sự nghiệp múa.

Về đời tư, Vương Linh Hoa kết hôn với một người Canada gốc Hoa và sang Mỹ định cư, có hai người con. Tại xứ người, bà mở lớp dạy múa truyền thống Trung Quốc. Vương Linh Hoa là giảng viên múa nổi tiếng ở cả Nhật Bản, Singapore, Pháp, Đức, Canada. Hiện bà vẫn đi biểu diễn ở nhiều nơi.

Những năm qua, nữ diễn viên thỉnh thoảng về Trung Quốc tái hợp với các bạn diễn trong Tây du ký, kết hợp biểu diễn nghệ thuật.

Năm 2018, Vương Linh Hoa về nước tham dự lễ kỷ niệm một năm ngày mất của đạo diễn Dương Khiết. Tại đây, nữ diễn viên ôn lại kỷ niệm và chụp hình với các nhân viên, diễn viên đoàn làm phim. Bà cũng ngẫu hứng diễn lại đoạn múa kinh điển Tại sao phải đến Tây Thiên xa xôi.

Vương Linh Hoa gặp lại các diễn viên của "Tây du ký".

Nhờ đam mê và hoạt động hết mình với nghệ thuật múa, đến nay Vương Linh Hoa vẫn giữ được thân hình thon thả, ngoại hình trẻ trung dù đã bước sang tuổi U70.