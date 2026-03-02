Nữ nghệ sĩ sân khấu duy nhất ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Trong danh sách 36 ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố mới đây, có NSND Trịnh Thúy Mùi. Bà hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đồng thời giữ cương vị Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

NSND Trịnh Thúy Mùi ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Thường Lạc, Hồng Ngự, An Bình và các xã: Thường Phước, Tân Hồng, Tân Thành, Tân Hộ Cơ, An Phước, Tam Nông, Long Khánh, Long Phú Thuận, An Hòa, An Long, Tân Long, Phú Thọ, Tân Thạnh, Thanh Bình.

NSND Thuý Mùi là nghệ sĩ duy nhất thuộc lĩnh vực sân khấu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Trước đó, tại Hội nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 5 (khóa X, nhiệm kỳ 2020–2025) diễn ra ngày 14/1 tại Hà Nội, các đại biểu thống nhất cao giới thiệu NSND Trịnh Thúy Mùi ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

NSND Trịnh Thúy Mùi sinh ngày 17/10/1962 tại Ninh Bình, vùng đất giàu truyền thống nghệ thuật chèo. Từ nhỏ, bà sớm thấm đẫm những làn điệu chèo mượt mà, sâu lắng. Sở hữu giọng hát ngọt ngào cùng năng khiếu biểu diễn nổi bật, bà nhanh chóng tạo dựng dấu ấn.

Sau khi tốt nghiệp và trưởng thành từ môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, bà công tác tại Nhà hát Chèo Hà Nội, ghi dấu qua nhiều vai diễn và tác phẩm ấn tượng như vai đào thương như Ỷ Lan trong Lý Thường Kiệt, nàng Mai trong Người Thiên Đô, đến vai hài với mẹ Đốp trong Quan âm Thị Kính và vai bà mẹ trong vở Bà già ra thành phố.

Không chỉ thành công với vai trò diễn viên chèo, NSND Thúy Mùi còn có thế mạnh ở lĩnh vực đạo diễn sân khấu, đồng thời thể hiện tốt ca trù, ngâm thơ và hát chầu văn.

NSND Thuý Mùi là gương mặt gạo cội của sân khấu chèo.

Bà từng đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật quốc gia và các chương trình về di sản văn hóa. NSND Thúy Mùi từng là Tổng đạo diễn, dàn dựng thành công nhiều chương trình nghệ thuật lớn như: Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Thể dục thể thao TP Hà Nội, Lễ hội "Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và toả sáng" năm 2018, Lễ hội đường phố mừng 20 năm Hà Nội - Thành phố vì hòa bình năm 2019...

Năm 2008, NSND Trịnh Thúy Mùi được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Trong 10 năm dưới sự dẫn dắt của bà, Nhà hát Chèo Hà Nội đạt được những thành tựu, trở thành đơn vị hàng đầu cả nước về hoạt động biểu diễn. Nhà hát đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất tháng 9/2012.

Trong những năm công tác, NSND Trịnh Thúy Mùi được trao tặng Huân chương Lao động hạng II, Bằng khen của Thủ tướng, 10 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, Cúp Vàng Quốc gia năm 2013 cùng nhiều kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật, Văn hóa - Thể thao và du lịch, sân khấu.

Với những cống hiến cho nghệ thuật, NSND Thuý Mùi được trao nhiều danh hiệu cao quý.

Bà được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2005, NSND năm 2015 và danh hiệu Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2015, giành 7 Huy chương Vàng Liên hoan Chèo toàn quốc, 3 Huy chương Bạc quốc gia cùng nhiều bằng khen của các bộ, ngành.

Năm 2018 - 2020, NSND Thúy Mùi đảm nhận vai trò Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nghệ thuật truyền thống sân khấu Việt Nam.

Từ năm 2020 đến nay, bà giữ các cương vị: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Bí thư Chi bộ cơ quan, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Ngoài công việc, NSND Thúy Mùi dành thời gian tận hưởng cuộc sống vui tươi bên gia đình, khám phá danh lam thắng cảnh trong và ngoài nước