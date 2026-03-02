Sau khi ra rạp, Thỏ Ơi!! nhanh chóng tạo cú hích lớn tại phòng vé, liên tục giữ vị trí top đầu doanh thu và trở thành cái tên được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội. Thành tích ấn tượng này kéo theo sự chú ý dành cho dàn diễn viên tham gia bộ phim, trong đó có Quốc Anh.

Vốn quen thuộc với hình ảnh mỹ nam điển trai, từng được ví như bản sao của Hứa Quang Hán nhờ đường nét điện ảnh và thần thái lãng tử, lần hợp tác này nam diễn viên quyết định rũ bỏ hoàn toàn hình tượng nam thần. Trên màn ảnh, Quốc Anh vào vai một người đàn ông bạc nhược, mê ăn chơi và đầy những mâu thuẫn nội tâm, khác xa vẻ ngoài soái ca thường thấy.

Tạo hình của Quốc Anh trong Thỏ Ơi!!

Giữa lúc bộ phim vẫn đang giữ nhiệt ngoài rạp, Quốc Anh tiếp tục khiến cư dân mạng xôn xao khi bất ngờ xả kho loạt ảnh hậu trường trong Thỏ Ơi!! . Nếu khán giả đã quen với tạo hình nhân vật có phần xuề xoà, thì những hình ảnh đời thường phía sau ống kính còn gây bất ngờ hơn.

Nam diễn viên xuất hiện với mái tóc dài xoã ngang vai, có khoảnh khắc rũ xuống che gần kín cả gương mặt. Kết hợp cùng râu ria lún phún và phong thái mệt mỏi, Quốc Anh trông khác hẳn visual nam thần gây thương nhớ cho khán giả. Không ít người thừa nhận nếu lướt qua vội, họ khó lòng nhận ra đây là gương mặt từng được ca ngợi là "Hứa Quang Hán phiên bản Việt".

Diện mạo khác lạ của mỹ nam màn ảnh khiến fan được phen hú hồn

Để vào vai trong Thỏ Ơi!!, Quốc Anh đã thay đổi vẻ ngoài của mình

Không ít người nhận xét mái tóc dài "phong ấn" visual nam thần của Quốc Anh

Bên cạnh những bình luận hài hước ví von từ bản sao Hứa Quang Hán thành phiên bản người rừng, nhiều khán giả cũng dành lời khen cho tinh thần dám lột xác của Quốc Anh. Không phải diễn viên nào cũng sẵn sàng hy sinh vẻ ngoài bóng bẩy để theo đuổi một hình tượng gai góc và kém hào nhoáng hơn.

Dù gây sốc vì quá khác lạ, không thể phủ nhận rằng ngay cả trong diện mạo tóc dài lòa xòa và phong cách bụi bặm, Quốc Anh vẫn giữ được nét điện ảnh riêng. Và có lẽ chính tinh thần thay đổi này đang giúp nam diễn viên ghi thêm điểm trong mắt khán giả sau thành công phòng vé của Thỏ Ơi!! .

Khi lên đồ hẳn hoi thì dù với mái tóc dài nhưng visual của nam diễn viên vẫn ổn áp

Ngoài đời, nam diễn viên cũng không kém cạnh khi sở hữu ngoại hình nổi bật cùng chiều cao khiến nhiều người phải ngước nhìn. Sở hữu chiều cao lên tới 1,86 m, Quốc Anh có lợi thế hình thể giúp nam diễn dễ dàng lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim và liên tục được giao vai chính ở cả điện ảnh lẫn truyền hình.

Trong một đoạn clip giới thiệu dàn diễn viên, Trấn Thành từng dành nhiều lời khen cho Quốc Anh và cho rằng anh là gương mặt rất may mắn về ngoại hình, mang nét đẹp mang tính quốc tế, khó phân biệt là trai Hàn, Thái, Đài Loan, Hồng Kông hay Việt Nam, chỉ cần nhìn vào đã thấy rõ đó là một trai đẹp.

Nói đâu xa, trong đoạn clip đu trend "trạm tỷ", Quốc Anh xuất hiện với phong cách đời thường, diện trang phục đơn giản, đeo tai nghe và thả dáng tại một toà nhà. Không cần diễn xuất cầu kỳ hay bối cảnh hoành tráng, visual sáng bừng cùng thần thái điềm tĩnh của nam diễn viên đã đủ khiến đoạn clip gần 10 triệu lượt xem.

Quốc Anh đu trend "trạm tỷ" và được netizen khen đẹp không thua Hứa Quang Hán

Không ngoa khi nói nhan sắc chính là lợi thế giúp Quốc Anh được khán giả dễ nhớ đến