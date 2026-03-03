Đôi vợ chồng hot nhất hiện nay: Nên duyên từ Người Nhện, "gương vỡ lại lành" trước khi cưới, kín tiếng chưa từng thấy!

Giữa Hollywood đầy biến động, nơi chuyện tình cảm thường đến nhanh và đi cũng vội, mối quan hệ của Zendaya và Tom Holland lại phát triển theo một nhịp điệu khác: chậm rãi, kín đáo và trưởng thành theo năm tháng. Từ tình bạn trên phim trường, những lần vướng tin đồn hẹn hò, giai đoạn xa cách rồi tái hợp, cho đến quyết định gắn bó lâu dài trong một lễ cưới riêng tư – tất cả tạo nên một chuyện tình khiến người hâm mộ không ngừng dõi theo.

2016 - Lần đầu gặp gỡ: “Người Nhện” se duyên

Năm 2016, khi Marvel Studios công bố dàn diễn viên cho Spider-Man: Homecoming, ít ai ngờ rằng bộ phim siêu anh hùng này lại là khởi đầu cho một chuyện tình ngoài đời thực. Tom Holland khi đó chỉ mới 20 tuổi, vừa ra mắt với vai Người Nhện trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Zendaya cũng chỉ mới 20 tuổi, cô là ngôi sao trẻ trưởng thành từ Disney Channel và được chọn vào vai MJ, cô bạn gái thông minh, có phần lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút của Người Nhện.

Đạo diễn Jon Watts từng tiết lộ rằng "phản ứng hóa học" giữa hai người bùng nổ ngay từ buổi thử vai đầu tiên. Trong các buổi phỏng vấn quảng bá phim, cả hai liên tục trêu chọc, pha trò và thể hiện sự ăn ý tự nhiên. Người hâm mộ nhanh chóng “đẩy thuyền”, nhưng Zendaya và Tom đều phủ nhận tin đồn hẹn hò, khẳng định họ chỉ là bạn tốt.

Bộ phim Người Nhện đã se duyên cho cặp đôi khi họ chỉ mới 20 tuổi. Ảnh: X

2017 – Tin đồn tình cảm bùng nổ

Sau khi Spider-Man: Homecoming ra mắt thành công, truyền thông bắt đầu rộ lên thông tin hai ngôi sao trẻ đang bí mật hẹn hò. Một số nguồn tin cho rằng họ đã đi nghỉ cùng nhau và thường xuyên gặp gỡ ngoài công việc.

Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ lập trường: “Chúng tôi chỉ là bạn.” Zendaya thậm chí còn đùa rằng chuyến “nghỉ dưỡng chung” thực chất chỉ là… một buổi làm việc. Tom Holland cũng nhiều lần gọi Zendaya là người bạn thân nhất. Giai đoạn này được xem như thời kỳ “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.

Cặp đôi được cho là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Ảnh: Getty Images

2019 – Bước ngoặt sau Far From Home