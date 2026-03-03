Vở Đảo Hoa Hậu lấy bối cảnh một cuộc thi sắc đẹp tổ chức trên đảo hoang, nơi các thí sinh không chỉ so kè nhan sắc mà còn liên tục bước vào những màn ứng xử đầy bất ngờ. Thời gian qua, các suất diễn của vở kịch liên tục rơi vào tình trạng cháy vé, thậm chí có thời điểm hàng nghìn khán giả phải xếp hàng trực tuyến chỉ để săn cho mình một chỗ ngồi.

Vở diễn quy tụ dàn diễn viên quen mặt như BB Trần, Ngọc Phước, Hải Triều, Bé 7… cùng nhiều khách mời, tạo nên sức hút mạnh mẽ ngay từ những suất diễn đầu tiên. Giữa dàn cast đông đảo, Mai Bảo Vinh là gương mặt được khán giả dành nhiều thiện cảm nhờ lối diễn tự nhiên, duyên dáng và khả năng tung hứng linh hoạt.

Không chỉ ghi điểm ở diễn xuất, Mai Bảo Vinh còn gây ấn tượng bởi hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện. Anh đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục đến layout trang điểm, tạo nên tổng thể nổi bật trên sân khấu. Đặc biệt, những màn catwalk đầy thần thái của nam diễn viên khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ, thậm chí nhận xét phong độ của anh chẳng hề thua kém bất kỳ người mẫu hay hoa hậu chuyên nghiệp nào.

Mai Bảo Vinh là nhân tố được yêu mến tại vở Đảo Hoa hậu.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Mai Bảo Vinh được đông đảo khán giả biết đến như một gương mặt nổi bật trên TikTok nhờ khả năng giả giọng người nổi tiếng đầy linh hoạt. Ít ai biết rằng anh được đào tạo bài bản khi theo học diễn viên hệ chính quy tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Bên cạnh đó, với lợi thế chiều cao 1m80 cùng ngoại hình sáng, Mai Bảo Vinh còn định hướng phát triển thêm ở lĩnh vực người mẫu.

Chia sẻ về cơ duyên đến với TikTok, Mai Bảo Vinh cho biết mọi thứ bắt đầu khá tình cờ. Anh chỉ đăng tải một đoạn video ngắn nhảy trên nền nhạc cải lương để giải trí, không ngờ lại nhận được sự quan tâm lớn và lan truyền rộng rãi. Từ bước đệm đó, anh tiếp tục sáng tạo nội dung giả giọng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Võ Hoàng Yến, Hương Giang, Minh Tú… và nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Ảnh: FBNV

Trước khi được biết đến rộng rãi trên TikTok, Mai Bảo Vinh từng thử sức tại chương trình The Face Vietnam 2018. Dù nhận được sự quan tâm nhất định, song ở thời điểm đó may mắn vẫn chưa mỉm cười khi anh không thể lọt vào Top 15 và chưa để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

Chỉ đến khi cái tên Mai Bảo Vinh “phủ sóng” mạng xã hội nhờ loạt video sáng tạo, sự nghiệp của anh mới thực sự khởi sắc. Nam diễn viên thừa nhận cuộc sống đã thay đổi đáng kể: được nhiều người biết đến hơn, công việc mở ra thêm nhiều cơ hội và các mối quan hệ trong nghề cũng dần được mở rộng.

Ảnh: FBNV

Đảo Hoa Hậu chính thức ra mắt từ tháng 10/2025 và đến nay đã trình diễn hơn 20 suất, liên tục thu hút sự quan tâm của khán giả. Vở diễn được xây dựng theo mô-típ một cuộc thi hoa hậu giả tưởng, nơi các diễn viên hóa thân thành thí sinh, thoải mái tung hứng với loạt mảng miếng hài hước cùng những phần ứng xử ngẫu hứng đầy bất ngờ.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút riêng cho chương trình là mỗi đêm diễn đều có sự xuất hiện của một nghệ sĩ nổi tiếng ngồi dưới khán đài và bất ngờ trở thành giám khảo. Những câu hỏi trực tiếp dành cho “thí sinh” trên sân khấu mang đến không khí tương tác chân thật, mới mẻ và khó lường.

Thời gian qua, nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz như Hương Giang, Minh Hằng, Phương Mỹ Chi… đã góp mặt với vai trò khách mời đặc biệt, tạo nên những màn giao lưu thú vị và khác biệt ở từng suất diễn.