Mỹ Tâm: "Tôi xác định không đánh nhau"

Buổi công chiếu đầu tiên của phim điện ảnh "Tài" vừa diễn ra chiều ngày 2/3 tại TPHCM. Ngay sau khi buổi chiếu kết thúc, nhà sản xuất Mỹ Tâm và ê-kíp làm phim đã có phần giao lưu với báo giới.

Chia sẻ tại sự kiện, đạo diễn Mai Tài Phến cho biết anh đã dành nhiều năm để phát triển nhân vật trung tâm và xây dựng phong cách hành động riêng cho bộ phim.

Anh nói: "Tôi đã ấp ủ 3 4 năm cho nhân vật này. Tôi dựa trên những tưởng tượng của mình và thiết kế tính cách, hoàn cảnh của nhân vật. Tôi tin đã làm gì sẽ phải nhận thành quả hoặc hậu quả.

Tôi tâm huyết nhiều năm rồi. Tôi không đánh để đẹp, mà đánh phải thật và ra cảm xúc nhân vật. Nhờ sự hỗ trợ của các anh em cascadeur, tôi cũng cảm thấy rất hài lòng.

Tập luyện mỗi bài mất 10 ngày, tổng cộng mất gần 3 tuần cho các phân đoạn hành động. Tôi quyết tâm và tự tin 100% với những phân cảnh hành động".

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tại sự kiện công chiếu phim chiều nay.

Đạo diễn cũng tiết lộ quá trình làm việc với dàn diễn viên diễn ra thuận lợi khi nhiều cảnh quay đạt hiệu quả ngay từ lần thực hiện đầu tiên.

Đặc biệt, anh dành lời khen cho Mỹ Tâm khi gọi cô là "nữ hoàng one take" của đoàn phim với nhiều cảnh quay "một phát ăn ngay".

Theo chia sẻ của đạo diễn, sự tập trung và khả năng nhập vai nhanh giúp quá trình ghi hình diễn ra suôn sẻ, góp phần giữ được cảm xúc tự nhiên cho từng phân đoạn.

Trong khi đó, Mỹ Tâm bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc tham gia các cảnh hành động. Cô chia sẻ: "Tôi xác định không đánh nhau. Nếu có đánh, tôi xin không nhận vai. Thật may, Mai Tài Phến cũng không bắt tôi làm gì quá nhiều, chỉ là lái xe nhẹ nhàng.

Nếu Phến có làm phim nữa, tôi cũng không biết có tham gia hay không. Tôi nghĩ vạn sự tùy duyên. Trong thời gian tới, nếu có những kịch bản hay, tôi đều sẽ sẵn sàng nhận lời, không chỉ của đạo diễn Mai Tài Phến".

Mai Tài Phến gọi Mỹ Tâm là "nữ hoàng one take", diễn cảnh nào cũng "một phát ăn ngay".

“Tài” có nhịp phim nhanh, cách kể chuyện trực diện và cảm xúc rõ ràng được xem là những điểm mạnh nổi bật.

Bên cạnh yếu tố hành động, tác phẩm còn được nhận định mang chiều sâu về tâm lý nhân vật, thể hiện qua hành trình đối mặt với lựa chọn và hậu quả của mỗi quyết định.

Cách xây dựng tuyến nhân vật với những góc nhìn khác nhau góp phần tạo nên bức tranh đa diện về thế giới trong phim. “Tài” chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 6/3/2026.