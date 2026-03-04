Jungkook (BTS) xin đừng làm chuyện này với gương mặt của mình nữa!

Cuối tháng 2, hình tượng đẹp của Jungkook (BTS) lung lay sau khi anh livestream giao lưu với khán giả vào lúc rạng sáng trong tình trạng say xỉn, thậm chí văng tục, giơ ngón tay giữa quá khích. Nam idol bị phê phán gây ồn ào, có lời nói và hành vi bốc đồng thiếu suy nghĩ gây ra tranh cãi không cần thiết cho bản thân, cũng như BTS trong bối cảnh nhóm nhạc này sắp trở lại với album mới Arirang.

Tranh cãi cũ còn chưa kịp lắng thì đến ngày 4/3, gương mặt điển trai bảo chứng của Jungkook tiếp tục bị cư dân mạng nghi ngờ. Trên MXH X, 1 số netizen chỉ ra dấu hiệu cho thấy em út nhóm BTS đã lén phẫu thuật thẩm mỹ. Trong hình ảnh mới nhất của Jungkook trên tạp chí L'Officiel Singapore, cư dân mạng đã soi ra chiếc mũi của anh trông là lạ khi bỗng dưng "giả trân", cao thẳng, dài như cầu trượt đầy "bất thường".

Chiếc mũi "giả trân" của Jungkook trong hình ảnh mới nhất gây dậy sóng dư luận. Nam idol bị nghi đã thẩm mỹ. Ảnh: KoreaBoo.

Khi mới debut, Jungkook có đầu mũi tròn và phần mũi hơi ngắn. Tuy nhiên, theo thời gian, chiếc mũi của nam ca sĩ ngày càng thon nhỏ, nhọn và dài ra. Thậm chí, anh từng được cho là gặp biến chứng thẩm mỹ, để lộ sụn mũi khi tham dự Tuần lễ thời trang New York vào tháng 9/2025.

Một số khán giả cho biết họ đếm sơ sơ Jungkook đã sửa mũi khoảng 8 lần trong hơn 10 năm qua. Tần suất thẩm mỹ của "người đàn ông quyến rũ nhất thế giới" khiến ai cũng ái ngại và phải khuyên nam idol gen Z này không nên tiếp tục lạm dụng "dao kéo" để tránh gặp phải di chứng đáng tiếc, tự hủy hoại nhan sắc điển trai trời phú của chính mình vì nâng mũi quá nhiều lần.

Hình ảnh cho thấy sự bất thường ở đầu mũi, nghi lộ sụn nâng mũi của Jungkook vào tháng 9/2025. Ảnh: X.

Khi mới debut, Jungkook sở hữu đầu chiếc mũi tròn kém thon gon. Tuy nhiên, theo thời gian, chiếc mũi của anh đã dài ra, cao thẳng hơn trước rất nhiều. Ảnh: X.

Jungkook có tên đầy đủ là Jeon Jungkook, sinh năm 1997. Trước khi ra mắt, Jungkook được nhiều công ty giải trí lớn săn đón sau khi tham gia thử giọng cho chương trình Superstar K. Tuy nhiên, anh đã quyết định gia nhập Big Hit Entertainment (nay thuộc HYBE Labels) sau khi bị ấn tượng bởi thủ lĩnh RM.

Anh chính thức ra mắt cùng BTS vào năm 2013. Với tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực, anh nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của nhóm, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng: Main Vocalist (giọng ca chính), Lead Dancer (vũ công dẫn), Sub-Rapper (rapper phụ), và Center (vị trí trung tâm) và Maknae (em út).

Jungkook được biết đến với biệt danh "Golden Maknae" (em út vàng) do các thành viên trong nhóm đặt cho. Biệt danh này bắt nguồn từ sự đa tài của anh ở hầu hết mọi lĩnh vực. Anh sở hữu chất giọng ấm áp, đầy cảm xúc và có khả năng xử lý các nốt cao một cách điêu luyện. Jungkook được đánh giá cao về khả năng vũ đạo mạnh mẽ, linh hoạt và lôi cuốn. Bên cạnh âm nhạc, anh còn giỏi vẽ tranh, chơi thể thao, quay phim và chỉnh sửa video, chứng minh mình là một nghệ sĩ toàn diện hiếm có.

Về đời tư, Jungkook từng bị đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao như Lisa - Rosé (BLACKPINK), Shin Hyunji và Winter (aespa)... Tuy nhiên, em út vàng của BTS đều giữ sự im lặng về thông tin đời tư.

Em út BTS có thân hình cao lớn, 6 múi chuẩn chỉnh. Ảnh: Nate.

Nguồn: KoreaBoo