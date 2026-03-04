Nữ thần gặp tai nạn kinh hoàng: Mí mắt bị cắt đứt, nguy cơ mù lòa, phải lên bàn mổ 6 tháng/lần suốt 5 năm

Từ Thiên Kinh là nữ thần phim giờ vàng nổi tiếng bậc nhất showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cô từng một thời chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ lúc 20h. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Từ Thiên Kinh đã bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào năm 2021. Theo Từ Thiên Kinh, gương mặt cô không bị thương tích nặng, nhưng mí mắt bị cắt đứt trong va chạm, khiến thị lực mắt phải chỉ còn 0,2 và không thể nhắm lại. Nữ diễn viên phải tạm dừng sự nghiệp nghệ thuật do đôi mắt bị hủy hoại sau khi gặp tai nạn ngoài ý muốn.

Theo Từ Thiên Kinh, sau 2-3 ca phẫu thuật điều trị đầu tiên, tình trạng mắt không cải thiện dù chỉ 1 chút, khiến cô vô cùng suy sụp. Sau đó, cô được giới thiệu cho 1 vị chuyên gia đầu ngành trong việc điều trị các bệnh lý đặc biệt về mắt. Tình trạng của Từ Kinh Thiên được chẩn đoán nghiêm trọng, có thể mù lòa. Do đó, cô phải chấp nhận lên bàn mổ kéo dài và tiêu tốn rất nhiều tiền bạc mới mong có cơ hội phục hồi. Từ Thiên Kinh chia sẻ mỗi ca phẫu thuật mắt của cô tốn đến 300.000 NDT (hơn 248 triệu đồng), và cứ nửa năm sao nữ này lại phải mổ một lần. Sau hơn 10 ca phẫu thuật, đôi mắt của người đẹp mới này có thể hồi phục như trước.

Đôi mắt của Từ Thiên Kinh bị thương nghiêm trọng trong vụ tai nạn ô tô vào năm 2021. Ảnh: ETtoday.

Từ Kinh Thiên cứ 6 tháng là phải lên bàn phẫu thuật điều trị. Chi phí cho 1 ca mổ mắt của cô là 300.000 NDT (hơn 248 triệu đồng). Ảnh: HK01.

Theo Từ Thiên Kinh, cô may mắn sinh ra trong gia đình có điều kiện tài chính tốt, cha là giám đốc công ty và sở hữu tài sản hàng trăm triệu TWD (hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng). Vì vậy, gia đình đã hỗ trợ toàn bộ chi phí mổ mắt tiền tỷ cho cô. Nhờ vậy, đôi mắt của Từ Thiên Kinh mới được cứu và không rơi vào cảnh bị mù.

Trong 5 năm điều trị di chứng về mắt sau tai nạn, nữ diễn viên tâm sự cô đã cố gắng học và thi lấy chứng chỉ đầu bếp món Hoa, món Tây, chứng chỉ làm bánh và học lặn biển. Người đẹp chia sẻ cô không muốn đầu hàng số phận, và hy vọng bản thân có sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai nếu chẳng may đôi mắt không thể phục hồi để quay lại ngành giải trí đóng phim. Về sau, Từ Thiên Kinh còn học cưỡi ngựa, múa cột, Vịnh Xuân Quyền và Jiu-jitsu Brazil để giúp ích cho sự nghiệp diễn xuất.

Từ Thiên Kinh cho biết nhờ nền tảng gia đình tốt, cô mới có tiền phẫu thuật cứu lấy đôi mắt của mình. Ảnh: Sina.

Nguồn: HK01, On