Cô dâu mới Tiffany (SNSD) hé lộ nhẫn cưới Byun Yo Han?

Vào ngày 2/3, Tiffany (SNSD) đã đăng tải một số bức ảnh lên Instagram kèm theo dòng chú thích ngắn gọn “HMA”. Trong những bức ảnh được công bố, cô xuất hiện trong chiếc váy hoa lộng lẫy mà cô đã mặc khi tham dự Lễ trao giải Âm nhạc Hanteo tháng trước, thể hiện vẻ thanh lịch đặc trưng của mình.

Điều đặc biệt thu hút sự chú ý của người hâm mộ là chiếc nhẫn trên tay trái của cô. Một bức ảnh cận cảnh cho thấy rõ chiếc nhẫn lớn đã nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán. Nhiều fan tự hỏi liệu đó có phải là nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới của cô hay không, vì Tiffany đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với Byun Yo Han, chính thức trở thành "vợ người ta".

Ảnh: Instagram

Nữ diễn viên đăng ảnh chiếc nhẫn, làm dấy lên nhiều đồn đoán. Ảnh: Instagram

Trước đó, Tiffany cũng từng gây xôn xao khi đăng ảnh với chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay áp út. Nhiều người cho rằng chiếc nhẫn này chính là "tín vật tình yêu", và Tiffany không ngần ngại khoe ra hạnh phúc của bản thân. Ngược lại, không ít tín đồ thời trang cho rằng chiếc nhẫn này có thiết kế quá đơn giản, thanh mảnh, thiên về tính ứng dụng hơn là một chiếc nhẫn đính hôn kim cương "khủng" thường thấy ở các ngôi sao hạng A. Họ cho rằng đây chỉ là phụ kiện phối đồ thường ngày của cô nàng mắt cười SNSD.

Ảnh: Instagram

Tiffany cũng từng 1 lần khiến dân tình xôn xao với chiếc nhẫn trên ngón áp út. Ảnh: Instagram

Trong SNSD, ai cũng nghĩ Sooyoung sẽ là cô dâu đầu tiên. Lý do là bởi cô đã hẹn hò với nam diễn viên Jung Kyung Ho từ năm 2012. Tuy nhiên trong ngày 13/12 năm ngoái, Byun Yo Han cùng Tiffany đã "gây nổ" Kbiz khi thông báo đang hẹn hò nghiêm túc để hướng tới hôn nhân. Thông tin này khiến khán giả ngạc nhiên bởi không ai nghĩ giữa thành viên SNSD và tài tử đình đám lại có mối quan hệ tình cảm sâu đậm, họ không để lộ "hint" hẹn hò nào.

Được biệt, cặp đôi nên duyên từ tác phẩm Uncle Samsik năm 2024. Từ những "phản ứng hóa học" trên màn ảnh, Byun Yo Han - Tiffany đã thành đôi ở ngoài đời, đi từ hẹn hò đến quyết định kết hôn. Và đến ngày 27/2, cặp đôi đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Họ chưa ấn định ngày tổ chức hôn lễ, đang cân nhắc một lễ cưới đơn giản theo hình thức buổi lễ cảm tạ, với sự tham dự của gia đình hai bên.

Công ty quản lý nhấn mạnh 2 ngôi sao Kbiz kết hôn dựa trên nền tảng của sự tin tưởng sâu sắc và tình yêu dành cho nhau, hoàn toàn không có chuyện cưới chạy bầu. Thông tin nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, khán giả đồng thời gửi lời chúc phúc đến cuộc sống hôn nhân của Tiffany và Byun Yo Han.

Tiffany - Byun Yo Han giờ đã chính thức trở thành vợ chồng. Ảnh: Instagram

Tiffany sinh năm 1989, có tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô trưởng thành ở California (Mỹ) trước khi về Hàn lập nghiệp. Nữ ca sĩ được "ông lớn" SM Entertainment phát hiện khi mới 15 tuổi rồi trở thành thực tập sinh từ 2005. Sau 2 năm được đào tạo bài bản, Tiffany chính thức ra mắt với vai trò thành viên của SNSD và cùng nhóm nhạc quốc dân gặt hái loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong sự nghiệp. Năm 2017, cô rời SM Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công. Trong khi đó, Byun Yo Han sinh năm 1986, hơn Tiffany 3 tuổi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine...