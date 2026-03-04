Không tin đây là Jisoo sau khi bị tẩy chay triệt để ở Hàn Quốc

Nữ diễn viên Kim Jisoo sinh năm 1972, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 20 tuổi. Nữ minh tinh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong làn sóng phim truyền hình thập niên 1990. Trong thập niên 2000, Kim Jisoo gây tiếng vang khắp châu Á với tác phẩm truyền hình gây sốt Cô Gái Mặt Trời.

Thế nhưng, bên cạnh những tác phẩm ăn khách, nữ diễn viên họ Kim còn liên tục gây sóng gió trên các phương tiện truyền thông vì hàng loạt phốt đời tư chấn động. Năm 2000, cô lái xe trong tình trạng say xỉn với nồng độ cồn cao, thậm chí không có bằng lái khi gây tai nạn tại khu vực Gangnam. Vụ việc khiến cô chịu phạt hành chính và buộc phải rút khỏi 1 số hoạt động giải trí. Tới năm 2010, Kim Jisoo tiếp tục dính vào bê bối lái xe khi say rượu. Cô đâm vào 1 taxi rồi rời khỏi hiện trường trước khi ra trình diện cảnh sát vào ngày hôm sau. Lần này, cô chịu mức phạt 10 triệu won (177 triệu đồng) và đối mặt với làn sóng chỉ trích cũng mạnh mẽ hơn nhiều.

Vụ việc đỉnh điểm xảy ra vào năm 2018 khi Kim Jisoo xuất hiện trong tình trạng say rượu tại buổi phỏng vấn quảng bá cho phim Perfect Strangers. Cô đến muộn 40 phút, nói năng trong tình trạng thiếu tỉnh táo và có phát ngôn bị cho là thiếu tôn trọng phóng viên. Sự việc buộc công ty quản lý phải hủy buổi họp báo ngay lập tức.

Kim Jisoo lộ dáng vẻ thiếu tỉnh táo ở sự kiện phỏng vấn năm 2018, và phải xin lỗi sau đó vì bê bối. Ảnh: Naver

Sau hàng loạt bê bối chấn động, Kim Jisoo không nhận lệnh cấm chính thức nào từ cơ quan quản lý. Tuy nhiên, trong thực tế, cô gần như rơi vào trạng thái “phong sát ngầm”. Hiện tại, cô đã bị tẩy chay triệt để ở Hàn Quốc sau liên hoàn scandal. Dù từng tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời nghệ thuật qua hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh, song giờ đây cô đã bị các nhà sản xuất “quay lưng”, nhận về thái độ ghẻ lạnh từ công chúng và rất lâu rồi không còn được mời đóng phim.

Từ minh tinh đình đám với loạt tác phẩm gây tiếng vang và thậm chí đạt giải Ảnh hậu, Kim Jisoo đã tuột dốc không phanh. Ảnh: X

Sau khi khó tìm đường quay lại showbiz Hàn Quốc, Kim Jisoo đã quyết định chuyển sang Prague (CH Séc) định cư và dành phần lớn thời gian sinh sống ở đây. Những tưởng nữ diễn viên sẽ chật vật nơi xứ người, nhưng mới đây cô đã mở công ty du lịch riêng và chính thức lên chức CEO ở CH Séc.

Trên trang cá nhân, Kim Jisoo vừa xác nhận thông tin cô chuyển mình thành nữ doanh nhân: “Tháng 5/2024, tôi đã 1 mình xách ba lô lên đường tới đây vì đem lòng yêu say đắm thành phố Prague. Và chuyến đi này là khởi nguồn cho việc tôi quyết định điều hành công ty du lịch như hiện nay. Vì đang trong giai đoạn làm mới và khởi động lại nên công ty hiện vẫn còn nhỏ, nhưng tôi đang dần lên kế hoạch cho các chuyến tour theo chủ đề và sự kiện đặc biệt. Bản thân là 1 người đi du lịch thường xuyên nên tôi hiểu rõ những bất tiện của du khách. Chính vì vậy, tôi đang chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhất”.

Kim Jisoo đặt quyết tâm cao khi bắt tay vào lĩnh vực hoàn toàn mới: “Việc làm sếp mà chỉ khoanh tay đứng nhìn không phải là phong cách của tôi. Ngoại trừ những lúc bất khả kháng phải quay lại Hàn Quốc vì công việc, tôi dự định sẽ đồng hành cùng khách hàng trong chuyến đi và trực tiếp chào hỏi mọi người thường xuyên nhất có thể. Tôi sẽ rất cảm kích nếu được các bạn đón nhận 1 cách nồng nhiệt”.

Kim Jisoo giờ đã chuyển sang châu Âu sinh sống và mở công ty riêng tại đây. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Chosun