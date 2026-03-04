Cả "rừng" sao trốn thuế lo sợ vì luật mới sau khi Cha Eun Woo “ngụp lặn” vì số tiền 20 tỷ won

Mới đây, đại diện Đảng Sức mạnh Nhân Dân Jeong Yeon Wook tuyên bố sẽ chính thức đề xuất sửa đổi Luật Phát triển Ngành Văn hóa đại chúng và Nghệ thuật. Đề xuất này xuất hiện giữa lúc Cha Eun Woo đang "ngụp lặn" với cáo buộc trốn thuế 20 tỷ won (356 tỷ đồng) và điều này công ty ma. Chính vì vậy mà nó được gọi là "Đạo luật Cha Eun Woo".

Ông Jeong đề xuất sửa đổi yêu cầu các công ty giải trí phải báo cáo tình trạng đăng ký và hoạt động kinh doanh hàng năm cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ sẽ quản lý toàn diện các vấn đề này, và chính quyền địa phương cũng sẽ phải đệ trình các trường hợp đã xử lý của mình lên Bộ.

Đề xuất thông qua "Đạo luật Cha Eun Woo". Ảnh: X

Ngoài ra, bản sửa đổi còn đề xuất những cá nhân bị phạt hoặc bị kết án vì vi phạm Đạo luật Trừng phạt Tội phạm Thuế vào danh sách những người bị hạn chế làm việc. Luật hiện hành hạn chế giới hạn việc làm của những kẻ phạm tội tình dục và lạm dụng trẻ em, nhưng không áp đặt giới hạn đối với những người trốn thuế. Bản sửa đổi bổ sung những người bị phạt hoặc bị kết án vì vi phạm Đạo luật Trừng phạt Tội phạm Thuế vào danh sách hạn chế làm việc trong 1 số lĩnh vực đặc thù. Điều này áp dụng không chỉ cho người đứng đầu cơ quan mà còn cho cả nhân viên của các công ty đó.

Theo số liệu mà văn phòng của Jeong Yeon Wook thu được từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến cuối năm ngoái, đã có 6.140 công ty hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa đại chúng được đăng ký. Số lượng đăng ký mới là 524 trong năm 2021 và tăng lên 907 vào năm ngoái.

Jeong Yeon Wook phát biểu: "Trong khi nội dung Kpop đang dẫn đầu thị trường toàn cầu, hệ thống quản lý của các công ty vẫn còn lạc hậu. Chúng ta không thể dung thứ cho những kẽ hở pháp lý cho phép những cá nhân có tiền án trốn thuế công khai tham gia vào hoạt động kinh doanh này nữa”. Ông kêu gọi: "Hãy ngừng trốn tránh trách nhiệm bằng cách đổ lỗi cho chính quyền địa phương, hãy trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý và giám sát. Dự luật này là một biện pháp tối thiểu để tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong ngành, nhằm thiết lập một trật tự công bằng”.

Đạo luật còn hạn chế nghệ sĩ trốn thuế hoạt động trong ngành giải trí. Ảnh: X

Nếu "Đạo luật Cha Eun Woo" được thông qua, đây sẽ là sự thay đổi lớn trong ngành giải trí Hàn Quốc. Thời gian qua, đã có 1 số nghệ sĩ vướng lao lý vì vận hành công ty giải trí trái phép, hoạt động dưới hình thức công ty giải trí nhưng không đăng ký hợp pháp như CL (2NE1), Lee Hi... Hàng loạt ngôi sao cũng bị bóc trần hình thức sử dụng công ty ma để nghi trốn thuế như Cha Eun Woo, Kim Seon Ho, Park Shin Hye. Trong quá khứ, Lee Byung Hun, Song Hye Kyo, Honey Lee, Yoo Yeon Seok... lao đao vì nộp thiếu thuế. Nếu đạo luật được thông qua, những ngôi sao vi phạm sẽ bị hạn chế làm việc trong lĩnh vực giải trí.

Vào tháng 1 vừa qua, "thiên tài gương mặt" Cha Eun Woo đã trải qua một cuộc điều tra gắt gao của Phòng Điều tra số 4 thuộc Sở Thuế vụ Seoul vì nghi ngờ trốn thuế. Cơ quan Thuế vụ Quốc gia đã thông báo cho anh về khoản thuế phải nộp vượt quá 20 tỷ won (356 tỷ đồng), bao gồm cả thuế thu nhập. Đây được biết đến là một trong những khoản thuế phải nộp lớn nhất từng được áp dụng đối với một nghệ sĩ.

Sau khi nhận được thông báo, phía Cha Eun Woo đã yêu cầu xem xét lại quyết định của cơ quan thuế để đánh giá tính hợp lý của quyết định này. Nam ca sĩ viết thư trên mạng xã hội, xin lỗi vì đã khiến khán giả thất vọng, tự bản thân đang suy ngẫm về trách nhiệm đóng thuế của bản thân. Nam thần sinh năm 1997 cũng khẳng định việc nhập ngũ không phải để trốn tránh điều tra. Cuối cùng, Cha Eun Woo sẽ chấp nhận mọi phán quyết của cơ quan chức năng cũng như hoàn thành đầy đủ mọi trách nhiệm tương ứng với kết quả đó.