2 nhân vật bị Park Bom "nhắc tên" có mối duyên không ngờ!

Vào trưa ngày 3/3, showbiz châu Á đã được phen chấn động khi Park Bom đăng tâm thư tố cáo người chị em Dara dùng chất cấm, còn công ty giải trí YG Entertainment dùng cô làm kẻ chịu tội thay. Nữ ca sĩ đồng thời yêu cầu đồng đội chung nhóm CL không bắt tay với chủ tịch Yang Hyun Suk và nhà sản xuất âm nhạc Teddy che đậy sự thật, tung tin đồn thất thiệt cô sử dụng ma túy để bôi nhọ. Phía Dara nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, còn Park Bom xóa bài, người thân cận cô nói chuyện này xảy ra do tình hình sức khỏe bất ổn của nữ ca sĩ.

Tuy nhiên đây không phải lần đầu Park Bom "quậy tung" showbiz bằng những tuyên bố chấn động. Trước đó, cô từng "làm khổ" Lee Min Ho một thời gian dài khi liên tục gọi nam diễn viên là "chồng". Điều này khiến phía Lee Min Ho cũng phải ra thông báo làm rõ anh không có mối quan hệ cá nhân với giọng ca 2NE1. Giờ đây khi nhìn lại, khán giả bỗng nhận ra 2 nhân vật bị Park Bom "làm khổ" là Lee Min Ho - Dara có mối duyên bất ngờ.

Park Bom tố cáo Dara "nghiện ngập"...

... và liên tục gọi Lee Min Ho là "chồng". Ảnh: Instagram

Hãy ngược dòng thời gian về năm 2009, thời điểm mà cả Lee Min Ho vừa vụt sáng sau Vườn Sao Băng và Dara là "tân binh quái vật" cực kỳ hot. Cả hai đã được chọn mặt gửi vàng cho chiến dịch quảng cáo của một thương hiệu đồ uống lớn, đỉnh cao là MV solo Kiss của Dara. Giai điệu bắt tai cùng MV gay cấn khiến màn kết hợp của bộ đôi Lee Min Ho - Dara nhanh chóng được khán giả yêu thích nhiệt tình.

Dara và Lee Min Ho từng kết hợp trong chiến dịch quảng cáo năm 2009. Clip: YouTube

Ảnh: X

Cả 2 đã có cảnh hôn cực kỳ nóng bỏng. Ảnh: X

Trong MV, Lee Min Ho vào vai một công tử nhà giàu ăn chơi, còn Dara là cô gái cá tính đầy thách thức. Cả hai đã có một cảnh hôn cực kỳ nóng bỏng. Sau đó, mỹ nhân 2NE1 đã tiết lộ sự thật về cảnh quay này: "Vì lúc đó tôi còn là tân binh và cả hai đều rất ngượng ngùng, nên cảnh hôn đó đã phải thực hiện đến 50 lần mới đạt yêu cầu của đạo diễn". Vì phải hôn quá nhiều trong trạng thái lo lắng, nhiều người vây xung quanh nên cả 2 đã bị... tê liệt cảm xúc.

Nhiều năm trôi qua, màn kết hợp này trở thành kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp của cả hai ngôi sao. Nhưng giờ đây, nó trở thành dẫn chứng "dở khóc dở cười" khi cả Lee Min Ho và Dara đều bị Park Bom làm khổ. Park Bom phải tạm dừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe, và khi ở trong trạng thái bất ổn, cô đã có những hành động, phát ngôn làm ảnh hưởng đến người xung quanh.

Dara và Lee Min Ho đã phải quay lại cảnh hôn đến 50 lần. Ảnh: X

Có ai ngờ sau 17 năm, cả 2 lại vô trình trở thành nhân vật bị Park Bom "làm khổ". Ảnh: X

Một bộ phận công chúng thông cảm với tình trạng bệnh tật của Park Bom, mong cô có thể phục hồi cả về thể chất và tâm lý. Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng Park Bom cần phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cô cần tập trung điều trị, tránh xa mạng xã hội thay vì liên tục gây ồn ào làm ảnh hưởng đến những người đồng nghiệp, khiến công chúng mệt mỏi và hoang mang.

Park Bom sinh năm 1984, ra mắt cùng 2NE1 vào năm 2009. Bên cạnh hoạt động nhóm với 2NE1, "giọng ca vàng" này còn có sự nghiệp solo thành công với các bản hit You And I, Don't Cry... Tuy nhiên, vì bê bối mang thuốc cấm vào Hàn Quốc vào năm 2014, Park Bom bị tẩy chay diện rộng và 2NE1 phải tan rã. Ngoài ra, việc mắc căn bệnh ADD (Rối loạn thiếu chú ý) và sưng hạch bạch huyết và cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe và ngoại hình của Park Bom.

Sau nhiều năm ở ẩn, nữ ca sĩ đã tái xuất và cùng 2NE1 đi tour vòng quanh châu Á. Tuy nhiên, tên tuổi cô liên tục vướng vào những ồn ào bên lề như gọi Lee Min Ho là chồng, sử dụng filter bóp mặt kỳ dị, liên tục mở mới tài khoản Instagram... Đến nay, Park Bom đã rút khỏi các hoạt động của 2NE1 vì lý do sức khỏe.