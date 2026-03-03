Bạn gái công khai ảnh bên HIEUTHUHAI

Rapper HIEUTHUHAI và hot girl Tăng Mỹ Hàn bị soi hàng loạt hint hẹn hò từ khoảng 4 năm trước. Tháng 6/2025, khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi tỏng photobooth từng gây bão mạng xã hội.

Trên TikTok, Tăng Mỹ Hàn mới đây chia sẻ đoạn clip của cô bên một người đàn ông giấu mặt. Trong video, cô mặc chiếc váy ngắn và tạo dáng trước gương, phía bên cạnh là bóng dáng một chàng trai cao ráo được cho là HIEUTHUHAI.

Trong bài đăng, cô còn gắn hashtag #chiyeuminhanh, đây được cho là ký hiệu chỉ dành riêng cho HIEUTHUHAI. Bài đăng này nhanh chóng nhận về rất nhiều lượt tương tác. Dưới phần bình luận, cư dân mạng không ngừng “soi hint”, cho rằng đây là động thái công khai đầy ẩn ý của nửa kia.

Tăng Mỹ Hàn đăng tải clip bên một người đàn ông giấu mặt trên kênh TikTok. Nguồn: Tăng Mỹ Hàn

Cô còn đính kèm hashtag quen thuộc, được cho là chỉ dành cho HIEUTHUHAI. Nguồn: Tăng Mỹ Hàn

Mối quan hệ giữa HIEUTHUHAI và Babyboo được cho là đã nhen nhóm từ nhiều năm trước nhưng cả hai luôn chọn cách giữ kín. Dù không xác nhận nhưng cặp đôi không ít lần bị “team qua đường” bắt gặp khi cùng đi chơi, mua sắm hay xuất hiện cạnh nhau tại những địa điểm quen thuộc. Đáng chú ý, tháng 6/2025, loạt ảnh chụp tại photobooth ghi lại khoảnh khắc Tăng Mỹ Hàn nhẹ nhàng hôn má HIEUTHUHAI khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nam rapper sinh năm 1999 cũng thường xuyên tương tác, thả tim dưới các bài đăng của cô trên mạng xã hội. Qua những chia sẻ của Tăng Mỹ Hàn, có thể thấy HIEUTHUHAI là người bạn trai tâm lý, luôn dành sự quan tâm và cưng chiều nửa kia. Nữ chính Thỏ Ơi!! đáp trả rõ thái độ khi bị nhận xét chiêu trò xào couple với bạn diễn Hiện Tăng Mỹ Hàn sinh sống và làm việc tại TP.HCM, gây ấn tượng với visual xinh xắn và vóc dáng cân đối. Nhiều ý kiến nhận xét cô sở hữu nhan sắc không thua kém các Hoa hậu nhờ làn da trắng mịn cùng đường nét gương mặt hài hòa. Trên mạng xã hội, cô cũng thu hút lượng người theo dõi đáng kể.

Tháng 6/2025, khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi tỏng photobooth từng gây bão mạng xã hội. Ảnh: MXH

Không ít lần cả hai bị bắt gặp sánh đôi bên nhau trong thời gian qua. Ảnh MXH

Tăng Mỹ Hàn sở hữu ngoại hình xinh xắn, gu thời trang nữ tính. Ảnh: FBNV

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi vào tháng 10/2023, nam rapper từng chia sẻ về chuyện tình cảm: "Tôi thấy ngoài kia cuộc sống dữ dội quá, đôi khi người ta chẳng có ác ý gì đâu mà chỉ mệt mỏi vì cuộc sống của mình thôi.

Nhưng mỗi khi đọc những bình luận, mình cũng tổn thương mà. Những quyết định của tôi thường không có sự tính toán nhiều. Chỉ là tôi sợ thế giới ngoài kia chứ không hề có một quân bài hay con cờ nào trong cách mình làm cả".

HIEUTHUHAI còn từng khẳng định anh không ngại mất fan nếu công khai chuyện tình cảm: “Tôi hy vọng khán giả đến với mình vì âm nhạc, chứ không phải vì những điều khác”.