Ra mắt vào dịp Tết, phim điện ảnh Thỏ Ơi!! do Trấn Thành làm đạo diễn vẫn đang làm mưa làm gió ở các rạp chiếu. Lần đầu chạm ngõ với điện ảnh, LyLy gây chú ý khi vào vai nữ chính, đóng cặp với Vĩnh Đam. Chia sẻ với truyền thông, nữ ca sĩ từng chia sẻ không thích việc xào couple để quảng bá cho bộ phim.

Mới đây, Vĩnh Đam đăng tải đoạn clip bên LyLy trên kênh TikTok có hơn 200.000 lượt theo dõi. Anh viết: "Trộm vía nhép được đúng chữ đầu với chữ cuối". Một netizen sau đó đã phản ứng, cho rằng cả hai đang cố tình gây sự chú ý, dù trước đó LyLy từng chia sẻ không thích việc xào couple.

Trước những lời bàn tán, LyLy đã trực tiếp phản hồi. Nữ ca sĩ không né tránh mà bày tỏ thái độ khá thẳng thắn, pha chút hài hước. Cô cho biết việc quay clip cùng bạn diễn là điều bình thường trong quá trình làm việc, không nên bị suy diễn quá xa. LyLy chia sẻ: "Chị quay clip phải xin phép em nữa hay gì. Sao mà khó với tôi quá, bộ không xào couple cà cạch mặt luôn hả em. Gì không cho tôi quay clip với bạn diễn luôn vậy trời. Tôi khóc á nha".

Vĩnh Đam đăng tải clip bên LyLy trên kênh TikTok. Nguồn: Vĩnh Đam

Nữ ca sĩ thẳng thắn lên tiếng khi bị soi chuyện từng tuyên bố không thích xào couple nhưng lại quay clip chung với bạn diễn. Ảnh: Chụp màn hình

Trong một sự kiện, LyLy từng bày tỏ quan điểm không muốn dùng câu chuyện tình cảm như một "chiêu" để gây chú ý cho bộ phim. Nữ ca sĩ tuyên bố: "Không phải không dám tạo couple nhưng thật sự là tôi không thích.

Trước đây tôi đã làm nhạc với tiêu chí không dùng tình cảm để PR cho sản phẩm, quan trọng nhất vẫn là chất lượng bài hát đó như thế nào. Đối với Thỏ Ơi!! tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ bộ phim này đủ mạnh để không cần dùng đến chiêu đó thu hút sự chú ý của mọi người. Chemistry nếu có thì càng tốt nhưng quan trọng vẫn là chất lượng bộ phim.

Khi nghe Vĩnh Đam chia sẻ về chuyện xoá ảnh gây tranh cãi, LyLy cũng tiết lộ thêm thời điểm đó đã nhắn tin cho đàn em như một cách động viên tinh thần. Tuy nhiên về quan điểm thì LyLy chắc nịch không thích "xào couple".

LyLy từng khẳng định không thích việc đem chuyện tình cảm ra để quảng cáo, thu hú sự chú ý. Nguồn: FBNV

LyLy tên thật là Nguyễn Hoàng Ly, sinh năm 1996, được khán giả biết đến trước tiên với vai trò nhạc sĩ. Trước khi theo đuổi con đường solo, cô từng hoạt động trong nhóm Hello Yellow. Tuy nhiên, bước ngoặt quan trọng chỉ thật sự đến khi LyLy tập trung vào sáng tác, dần khẳng định tên tuổi như một “hit-maker” của Vpop. Nhiều ca khúc do cô chắp bút liên tục đạt thứ hạng cao trên các nền tảng nhạc số và được đông đảo khán giả trẻ yêu thích.

Năm 2025, LyLy tham gia chương trình Em Xinh Say Hi. Dù phải dừng chân sau Live Stage 2, cô vẫn để lại dấu ấn nhờ phần trình diễn nổi bật, đặc biệt là vai trò trưởng nhóm tại Live Stage 1 với ca khúc Từng. Sự xuất hiện trong chương trình giúp hình ảnh LyLy được phủ sóng rộng rãi hơn, đưa cô đến gần hơn với công chúng đại chúng.