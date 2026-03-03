Dàn trai đẹp bỏ showbiz đi trồng lúa, nuôi gà: Từ đỉnh lưu cả nghìn fan nay diện mạo thay đổi khó nhận ra!

Ngoài những "chiến sĩ thi đua" luôn nỗ lực hết mình, nắm bắt mọi cơ hội để vươn lên trong sự nghiệp, làng giải trí Hoa ngữ còn có những nhân tố không tranh với đời, thậm chí sẵn sàng rời bỏ showbiz hào nhoáng, phù hoa, chọn cuộc sống bình an, ẩn dật, thậm chí là đi trồng lúa, nuôi gà. Sự lựa chọn của các nam thần đình đám này khiến dân tình vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng tôn trọng, chúc phúc.
Khoảng 20 năm trước, Châu Kiệt hoàn toàn xứng danh "đỉnh lưu" của làng giải trí Hoa ngữ. Anh liên tục gặt hái thành công khi những tác phẩm diễn chính như Hoàn Châu Cách Cách và Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên lập kỷ lục rating, đưa nam diễn viên lên thẳng vị trí sao hạng A.
Tuy nhiên, đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Châu Kiệt lại vướng phải cả loạt lùm xùm. Anh bị nghi ngờ lợi dụng cảnh quay để quấy rối bạn diễn Lâm Tâm Như, "tác động vật lý" với nhân viên an ninh, gây tai nạn rồi bỏ trốn…
Ngoài ra, còn rất nhiều tin đồn thất thiệt, bị thổi phồng quá mức lan truyền khắp nơi trên MXH, khiến hình ảnh của Châu Kiệt bị ảnh hưởng nặng nề. Các diễn viên từng hợp tác với Châu Kiệt như Lý Băng Băng, Lý Minh Khải, Trịnh Phối Phối đều từng lên tiếng giải thích giúp Châu Kiệt, song không mấy hiệu quả.
Trang QQ cho biết, trong làng giải trí Hoa ngữ không thiếu những trường hợp vướng phải thị phi như Châu Kiệt, thậm chí còn nhiều "ca" nghiêm trọng hơn gấp bội. Trong đó, mỗi người có cách xử lý khác nhau, người thì lên tiếng thanh minh rình rang, lôi kéo dư luận về phía mình, người thì lựa chọn "xử lý lạnh", đợi sóng gió lắng xuống rồi tìm đường trở lại showbiz.
Thế nhưng, Châu Kiệt lại có lựa chọn hoàn toàn khác biệt. Anh giữ im lặng và rời khỏi làng giải trí, về quê làm nông. Nhờ nắm bắt thị trường, Châu Kiệt nhanh chóng phát tài, trở thành triệu phú nông nghiệp với khối tài sản hơn 100 triệu NDT (gần 350 tỷ đồng) và còn sở hữu nhiều bất động sản ở châu Âu. Tại Trung Quốc, Châu Kiệt sở hữu 1.000 mẫu đất nông nghiệp, là chủ của 5 công ty và 1 nhà máy rượu. Dù vậy, chàng Phúc Nhĩ Khang của vũ trụ Hoàn Châu Cách Cách vẫn giữ lối sống giản dị đến ngỡ ngàng.
Mãi đến nhiều năm sau, Châu Kiệt mới được giải oan vụ cưỡng hôn Lâm Tâm Như trên phim trường. Tuy nhiên, Châu Kiệt không có ý định quay lại màn ảnh Hoa ngữ, vì quá chán showbiz xô bồ, thị phi, mong muốn làm 1 người nông dân bình dị, sống yên ổn.
Chẳng quá lời khi nói Kim Thành Vũ đại diện cho nét đẹp của cả một thời đại, khiến toàn châu Á phải nức nở với visual hoàn hảo đến khó tin. Thậm chí, rất nhiều ngôi sao đình đám, cả nam lẫn nữ như Thư Kỳ, Lâm Chí Linh, Tạ Đình Phong, Trần Khôn, Ngô Tổ Ngạn…cũng phải mê đắm trước nhan sắc "phong thần" này.
Không chỉ đẹp về ngoại hình, Kim Thành Vũ còn được coi là cái tên đảm bảo phòng vé một thời. Thậm chí, đạo diễn Trần Khả Tân từng hé lộ, có tới 70-80% dự án phim điện ảnh thời bấy giờ đều coi Kim Thành Vũ như lựa chọn hàng đầu.
Thế nhưng càng nổi tiếng, Kim Thành Vũ lại càng muốn thoát khỏi showbiz. Anh nghĩ ra 7749 lý do để từ chối những dự án phim ảnh đã dâng đến tận miệng và thường xuyên "mất tích", khiến giới paparazzi, người hâm mộ hay cả những người bạn thân trong làng giải trí đều không thể tìm được. Đây là lý do nam diễn viên Trùng Khánh Sâm Lâm được mệnh danh là "ngôi sao thần bí nhất Cbiz".
Mặt khác, Kim Thành Vũ không hiểu xã giao và cũng không muốn luồn cúi, lấy lòng những ông lớn showbiz. Dù vậy, với sức hút trời ban, nam tài tử vẫn nổi đình nổi đám trong làng giải trí Hoa ngữ, trở thành "chàng thơ" được các đạo diễn đình đám trọng dụng.
Thật bất ngờ là siêu sao hàng đầu châu Á này chỉ khao khát được hòa mình với thiên nhiên, được về quê trồng rau nuôi cá. Bản thân Kim Thành Vũ từng chia sẻ: "Tôi trở thành diễn viên hoàn toàn là do số trời sắp đặt. Thế nhưng, tôi sẽ rời khỏi giới này sớm thôi. So với nghề diễn, tôi có càng nhiều thú vui khác muốn theo đuổi".
Quả thực giờ đây, Kim Thành Vũ đã rời khỏi showbiz mà chẳng hề lưu luyến tẹo nào và tìm được niềm vui bên đồng ruộng. Người hâm mộ của nam thần này dù tiếc nuối vì không còn được thấy nhan sắc đỉnh cao trên màn ảnh nhưng cũng tôn trọng và chúc phúc cho Kim Thành Vũ.
Mã Thiên Vũ xứng danh "thợ lặn" của Cbiz khi mãi chẳng chịu tiến vào đoàn phim hay tham gia hoạt động nghệ thuật nào, khiến người hâm mộ lo sốt vó. Mãi đến khi theo dõi động thái trên trang cá nhân của nam diễn viên Tam Quốc Cơ Mật, cư dân mạng mới giật mình phát hiện hóa ra Mã Thiên Vũ đã dành trọn thời gian, tâm huyết cho việc trồng râu, nuôi gà, đến mức quên cả nghề diễn.
Mã Thiên Vũ thẳng thắn chia sẻ: "Nhiều người bạn trong giới cũng như người hâm mộ đều cảm thấy khó hiểu, thậm chí cho rằng đầu óc tôi có vấn đề nhưng đối với tôi, cuộc sống như thế này đem lại sự thoải mái, bình yên".
Trương Vĩnh Cương
Nói đến Trương Vĩnh Cương, khán giả thường nghĩ ngay tới vai diễn Vô Thiên do anh thể hiện trong Tây Du Ký Hậu Truyện. Anh vốn được đào tạo chính quy tại Học viện Hý kịch Thượng Hải nhưng vật lộn suốt 5 năm trong showbiz mà chẳng chẳng có cơ hội nổi tiếng. Nhờ thành công của Tây Du Ký Hậu Truyện, nam diễn viên đổi đời chỉ sau một đêm, nhận được vô số lời mời hấp dẫn, con đường sự nghiệp rộng mở ngay trước mắt.
Thật bất ngờ là lúc này đây, Trương Vĩnh Cương chủ động lựa chọn giải nghệ, trở về quê nhà Hà Nam (Trung Quốc), sống cuộc đời giản dị, tự mình cuốc đất, làm ruộng, hái rau, bẻ bắp. Không rõ nguyên nhân gì khiến tài tử Tây Du Ký Hậu Truyện đưa ra quyết định như vậy nhưng rõ ràng, anh đang tận hưởng cuộc sống sau khi rời xa làng giải trí xô bồ, lắm thị phi.