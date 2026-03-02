Huỳnh Hiểu Minh gia trưởng cỡ này mà tình trẻ kém 22 tuổi vẫn đâm đầu yêu!

Sau 1 năm chia tay hot girl Diệp Kha, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đang hẹn hò nữ ca sĩ trẻ Hồ Nhiễm Nhi. Vào ngày 25/2 vừa qua, họ đã bị bắt gặp hẹn hò tại tại Universal Studio (Singapore). Đến hiện tại, 2 nhân vật chính vẫn giữ im lặng về tin tình ái, song "nhất cử nhất động" của họ vẫn gây chú ý lớn. Theo tờ Sohu, sau khi hình ảnh thân mật với Huỳnh Hiểu Minh và danh tính bản thân phủ sóng khắp truyền thông, Hồ Nhiễm Nhi đã có loạt động thái bất thường trên MXH.

Tờ Sohu cho biết Hồ Nhiễm Nhi vừa xóa sạch bài đăng trên tất cả tài khoản MXH chính thức của mình. Đến tài khoản phục vụ cho công việc với chỉ 50 người theo dõi, Hồ Nhiễm Nhi cũng xóa đi video duy nhất là khoảnh khắc cô làm việc cùng nam diễn viên Hồ Ca. Ngoài ra, nữ ca sĩ sinh năm 1999 còn gỡ bỏ chân dung avatar đại diện ở 2 tài khoản phụ của mình, để thay bằng hình ảnh chú mèo.

Hồ Nhiễm Nhi có động thái lạ, xóa sạch bài đăng trên trang cá nhân. Ảnh: Weibo.

Nữ ca sĩ cũng thay avatar từ ảnh chân dung sang hình con mèo. Ảnh: 163.

Việc 1 nữ ca sĩ đang trong giai đoạn xây dựng tên tuổi như Hồ Nhiễm Nhi xóa trắng trang cá nhân, dừng tương tác với công chúng, gây bán tán xôn xao. Với động thái lạ nói trên, netizen cho rằng Hồ Nhiễm Nhi đã tạm dừng hoạt động nghệ thuật để trở thành người tình đứng sau Huỳnh Hiểu Minh.

Sau đó, 1 nguồn tin ở showbiz Hoa ngữ đã tiết lộ với tờ 163 rằng chính tài tử Thần Điêu Đại Hiệp đã "gia trưởng" yêu cầu bạn gái mới rút khỏi MXH, không được phát ngôn linh tinh về mối quan hệ của họ khi chưa được anh cho phép. Huỳnh Hiểu Minh kiểm soát lời ăn tiếng nói và mọi hành động của Hồ Nhiễm Nhi vì sợ giẫm lên vết xe đổ như cuộc tình với Diệp Kha.

Năm 2024, Huỳnh Hiểu Minh bị tổn hại danh tiếng nghiêm trọng vì tai tiếng đời tư của Diệp Kha. Theo đó, từ khi công khai yêu Huỳnh Hiểu Minh, Diệp Kha liên tục livestream và có những phát ngôn gây tranh cãi, thậm chí xúc phạm nhiều nghệ sĩ kỳ cựu ở showbiz Trung Quốc khiến bạn trai phải "muối mặt" đi nhận sai.

Bộ phim The Wig của anh cũng bị rút khỏi rạp sớm, chỉ sau chưa đầy 2 tuần khởi chiếu vì bán vé ế ẩm. Trước đó, đã có hơn 10.000 khán giả đòi trả vé xem phim của nam diễn viên. Tại họp báo ra mắt phim mới, Huỳnh Hiểu Minh tiều tụy, mệt mỏi cúi đầu 90 độ xin lỗi vì những ồn ào liên quan đến Diệp Kha. Song, nhiều khán giả vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của anh và quyết định không ra rạp xem phim. Vụ lùm xùm này khiến chuyện tình của Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha tan tành. Tài tử quyết định chia tay bạn gái hot girl bất chấp cô đang mang thai.

Huỳnh Hiểu Minh từng để Diệp Kha tự do phát ngôn và sử dụng MXH khi yêu anh. Cuối cùng, loạt scandal vạ miệng của hot girl này khiến anh gặp họa, bị tổn hại danh tiếng nghiêm trọng. Ảnh: Weibo.

Theo tờ 163, mặc dù phải ở ẩn, "cách ly" với MXH và tạm dừng sự nghiệp nghệ thuật vì yêu Huỳnh Hiểu Minh, Hồ Nhiễm Nhi vẫn chấp nhận. Việc nữ ca sĩ này đổi avatar cá nhân sang hình con mèo cho thấy tình cảm mặn nồng của cô với người bạn trai quyền lực. Tại showbiz Trung Quốc, Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng là nghệ sĩ cuồng mèo. Khi còn yêu Diệp Kha, nam diễn viên đã đặt mua 1 chú mèo tặng bạn gái. Cả hai cùng nuôi dưỡng chú mèo và xem nó như tín vật định tình của mình.

Hồ Nhiễm Nhi - bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1999. Hồ Nhiễm Nhi kém Huỳnh Hiểu Minh 22 tuổi. Người đẹp này tốt nghiệp Đại học Nam California (Mỹ), xuất thân trong 1 gia đình giàu có. Hồ Nhiễm Nhi từng làm MC, tham gia show vũ đạo Great Dance Crew với vai trò thí sinh. Gần đây, cô phát hành 1 số sản phẩm âm nhạc. Năm 2024, mỹ nhân này từng tham dự 1 sự kiện cùng Hồ Ca.