Lo cho Tuấn Trần

Cách đây không lâu, hình ảnh Tuấn Trần xuất hiện tại các sự kiện với chiếc nạng trên tay gây xôn xao. Khi đó, Tuấn Trần giờ đây phải di chuyển chậm rãi, từng bước khập khiễng vì chấn thương nghiêm trọng ở chân.

Sự cố này khiến Tuấn Trần phải thực hiện phẫu thuật nối dây chằng và khâu 2 sụn chêm. Sau khi can thiệp y tế, Tuấn Trần vẫn đều đặn xuất hiện trong những hoạt động quảng bá, giao lưu cho dự án phim điện ảnh Báu Vật Trời Cho.

Thời gian gần đây, Tuấn Trần gây lo lắng khi phải dùng nạng để di chuyển (ảnh: Tổng hợp)

Nam diễn viên phẫu thuật vì sự cố trong quá trình quay phim (Ảnh: FBNV)

Đến mới đây, một tài khoàn MXH đăng clip Tuấn Trần đã bắt đầu quay trở lại với các bài tập phục hồi chức năng sau 6 tuần phẫu thuật. Đoạn clip và hình ảnh ghi lại cảnh anh tập đi cho thấy hành trình này không hề dễ dàng. Mỗi bước chân đều chậm rãi, khó khăn.

Không ít khán giả bày tỏ sự lo lắng tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh trong tương lai. Khán giả từng quen với hình ảnh Tuấn Trần đầy năng lượng trên màn ảnh, từ những phân cảnh hành động đến các vai diễn nội tâm đòi hỏi sức bền thể chất. Chính vì thế, nhìn anh bước đi khập khiễng ở thời điểm hiện tại càng khiến nhiều người thêm phần sốt ruột.

Nhiều người cũng động viên, mong nam diễn viên giữ gìn sức khỏe, không nên quá vội vàng trở lại với các dự án mới khi cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục. Bởi với chấn thương dây chằng và sụn chêm, việc nóng vội có thể ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận động.

Tuấn Trần tập phục hồi sau 6 tuần phẫu thuật dây chằng (Clip: @lehuytho)

Nam diễn viên bước đi còn khập khiễng, chậm rãi (ảnh: @lehuytho)

Tuấn Trần sinh năm 1992 bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 2015. Ban đầu, Tuấn Trần được gọi với danh xưng "người tình Hari Won" vì anh vừa tham gia diễn xuất, đóng MV, vừa liên tục sánh đôi cùng đàn chị. Vai diễn con trai Trấn Thành trong phim điện ảnh Bố Già, Sâu trong phim Mai khiến Tuấn Trần thăng hoa hơn. Cũng từ đây, tên tuổi của nam diễn viên "lên như diều gặp gió" và liên tục được mời tham sự các sự kiện uy tín.

Tuấn Trần chia sẻ về việc tham gia phim đối đầu với Thỏ Ơi!!: "Tôi và Đào luôn cảm thấy rất biết ơn anh Thành và bộ phim Mai vì anh đã tạo ra cặp đôi Mai - Sâu, cho chúng tôi cơ hội được đến gần khán giả hơn. Với anh Thành, anh Trường Giang, anh Minh Beta… ai cũng đều nỗ lực để mang đến bộ phim tốt nhất của mình. Ở góc độ cá nhân, chúng tôi luôn nhìn thấy lượng chất xám, tâm huyết và sự đầu tư nghiêm túc trong sản phẩm của các nhà làm phim khác".