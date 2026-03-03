Chưa từng có tiền lệ: Học trò Lisa (BLACKPINK) bị tố làm tiểu tam trên sóng trực tiếp, phải dừng phát sóng ngay lập tức

Sáng 3/3, tờ Sohu đưa tin, nữ ca sĩ Hoàng Nhất Minh (học trò của Lisa nhóm BLACKPINK trong show Thanh Xuân Có Bạn) vừa bất ngờ đối mặt với 1 sự cố nghiêm trọng chưa từng có tiền lệ ngay trên sóng trực tiếp. Theo nguồn tin, khi đang livestream bán 1 sản phẩm kính áp tròng, nữ ca sĩ họ Hoàng bỗng bị 1 số khán giả lao vào “khủng bố” trên khung chat, để lại hàng loạt bình luận tố cáo cô làm tiểu tam chen chân phá hoại cặp đôi khác. Những tưởng học trò Lisa sẽ âm thầm xóa bình luận rồi tiếp tục công việc quảng cáo sản phẩm như không có chuyện gì xảy ra, ai dè cô lại ngay lập tức ngừng livestream để chuyển sang trực tiếp lên tiếng về các cáo buộc ngoại tình nhắm vào mình.

Hoàng Nhất Minh liệt kê chi tiết lịch trình dày đặc trong 1 ngày của bản thân gồm bám trụ trong phòng livestream bán hàng, luôn chân luôn tay chăm sóc con nhỏ rồi sau đó còn phải tự cắt ghép vlog... Người đẹp sinh năm 1999 khẳng định ngày nào cô cũng bận đến mức tối tăm mặt mũi thì lấy đâu ra thời gian để đi làm tiểu tam, phá đám chuyện tình của người khác.

Khi Hoàng Nhất Minh đang livestream giới thiệu sản phẩm, bỗng nhiên có những khán giả nhảy vào mắng nữ ca sĩ là kẻ thứ ba, quyến rũ chồng người khác. Ảnh: Sohu

Sau khi đột ngột ngừng livestream bán hàng, Hoàng Nhất Minh chuyển sang thanh minh cho bản thân, đối chất với những cư dân mạng tố cáo cô ngoại tình. Ảnh: Sohu

Thời gian qua, Hoàng Nhất Minh đã dần tránh xa khỏi tâm điểm của những thị phi. Cô chọn cuộc sống bình lặng, tập trung bán hàng và đồng hành cùng con gái khôn lớn sau loạt tai tiếng đời tư trong quá khứ.

Hoàng Nhất Minh sinh năm 1999, từng tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Thanh Xuân Có Bạn 2 vào năm 2020. Cô từng vướng tai tiếng bạo lực học đường, chuyên bắt nạt, chụp ảnh khoả thân nhục mạ bạn học từ lúc học cấp 2.

Chưa dừng lại ở đó, những ồn ào giữa nữ ca sĩ gen Z và bạn trai cũ - thiếu gia giàu nhất Trung Quốc Vương Tư Thông cũng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong suốt thời gian dài. Cụ thể, Hoàng Nhất Minh tố Vương Tư Thông vô trách nhiệm, không nhận con gái 1 tuổi, không hỗ trợ cô nuôi con mà chỉ mải mê vui vẻ bên bạn gái hot girl. Sau đó, 1 nguồn tin thân cận với cặp đôi thị phi nói trên cho biết Vương Tư Thông đã đồng ý nhận con để chấm dứt ồn ào. Thiếu gia tập đoàn Vạn Đạt mua cho mẹ con nữ ca sĩ họ Hoàng 1 căn hộ cao cấp, cam kết chu cấp 3 triệu NDT (10,4 tỷ đồng)/năm.

Tuy nhiên, để nhận được nhà và tiền, Hoàng Nhất Minh phải ký thỏa thuận im lặng, không được lên mạng kể lể hay nói xấu Vương Tư Thông cũng như gia đình anh. Được biết, nữ ca sĩ họ Hoàng đã ký vào thỏa thuận. Mẹ con sao nữ cũng đã chuyển vào nhà mới do Vương Tư Thông mua cho.

Mối quan hệ giữa Hoàng Nhất Minh và thiếu gia Vương Tư Thông từng khiến dư luận xôn xao 1 thời. Ảnh: 163

Hoàng Nhất Minh là học trò của Lisa trong show Thanh Xuân Có Bạn lên sóng cách đây 6 năm. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo