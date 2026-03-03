Gia thế nữ MC VTV vừa làm đám hỏi với cầu thủ nổi tiếng

MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) sinh năm 1993, quê ở Phú Thọ. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bản tin và chương trình dành cho giới trẻ của VTV, từ phong cách dẫn dắt náo nhiệt đến hình ảnh năng động, hiện đại.

Sau nhiều năm độc thân, nữ MC xinh đẹp vừa tổ chức lễ ăn hỏi với cầu thủ Phạm Đức Huy. Cặp đôi có hơn một năm gắn bó trước khi về chung nhà. Chênh lệch 2 tuổi song Huyền Trang vẫn được khen xứng đôi khi đứng cạnh hôn phu. Cả hai được nhiều người nhận xét là cặp "trai tài gái sắc" của showbiz Việt.

MC Mù Tạt làm đám hỏi với cầu thủ Đức Huy.

Trước khi bén duyên với truyền hình, Huyền Trang tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh. Năm 16 tuổi, cô tham gia cuộc thi Hoa học trò Icon và giành giải phong cách. Người đẹp cũng từng góp mặt trong cuộc thi Miss Teen và gây ấn tượng với khán giả.

Nữ MC là con út trong gia đình có 2 chị em gái, bố đã khuất. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc về gia đình trên mạng xã hội, cả mẹ và chị gái của Huyền Trang đều sở hữu nhan sắc nổi bật.

Huyền Trang từng tâm sự về gia đình, cô đã có lúc bị tổn thương khi bố mẹ hay cãi nhau. Nhưng đến khi lớn, cô hiểu chuyện, bố mẹ cũng dần biết lắng nghe con cái nhiều hơn. Mỗi lần gia đình có chuyện, cô và chị gái đều chủ động đòi "họp gia đình”.

Huyền Trang bên mẹ và chị gái.

Nhờ ngoại hình sáng, cách dẫn duyên dáng và lối giao tiếp tự nhiên, Huyền Trang được xem là một trong những MC trẻ triển vọng của VTV. Cô còn gây ấn tượng tại các chương trình hậu trường bóng đá, talkshow với cầu thủ - lĩnh vực giúp cô được người hâm mộ thể thao chú ý. Nhờ đó, cô có mối quan hệ thân thiết với nhiều tuyển thủ bóng đá Việt Nam. Cô thường xuyên xuất hiện trên khán đài, theo dõi các trận đấu tại V.League cũng như những trận đấu của đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh dẫn chương trình, Mù Tạt cũng thử sức diễn xuất trong một số phim truyền hình như 11 tháng 5 ngày và Biệt dược đen.

Trong cuộc sống, nữ MC là người đẹp độc lập, mạnh mẽ. Cô không ngại chia sẻ quan điểm cá nhân về hạnh phúc và cuộc sống độc thân. Chính điều này khiến cô từng được mệnh danh là một trong những "nữ MC độc thân đắt giá nhất VTV".

Đặc biệt, Huyền Trang rất yêu thích các môn thể thao. Ngoài bóng đá, nữ MC xinh đẹp còn có đam mê chơi bi-a, bowling, tập golf...

Huyền Trang là MC quen thuộc của VTV.

Tháng 12/2024, Huyền Trang xác nhận hẹn hò với cầu thủ Đức Huy. Từ khi khi công khai, cả hai thoải mái đăng ảnh bên nhau lên mạng xã hội, chia sẻ về sự đồng hành của đối phương trong cả công việc lẫn cuộc sống. Cả hai có nhiều sở thích chung như đi du lịch, mặc đồ đôi,...

MC VTV không ít lần “khoe” được bạn trai chăm sóc, tặng quà,... Cặp đôi cũng thường lưu lại kỷ niệm bằng những bộ ảnh trong các dịp lễ đặc biệt.