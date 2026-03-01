Ảnh nét căng: MC Mù Tạt đeo vàng nặng trĩu lên xe hoa cùng tuyển thủ Đức Huy,"nắn chồng" cực gắt ngay đêm tân hôn

Ngày trọng đại của cặp đôi tuyển thủ Phạm Đức Huy và MC Nguyễn Huyền Trang (Mù Tạt) đang là tâm điểm mạng xã hội những ngày qua. Mới đây, loạt ảnh nét căng ghi lại khoảnh khắc cô dâu - chú rể diện áo dài đồng điệu, tay trong tay trước phông nền đám hỏi và đám cưới đỏ rực rỡ khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

MC Mù Tạt gây chú ý khi đeo vàng "nặng trĩu" trong lễ rước dâu. Từ vòng cổ, lắc tay đến nhẫn cưới, tất cả đều lấp lánh, nổi bật trên nền áo dài thêu họa tiết tinh xảo. Visual rạng rỡ, nụ cười tươi hết cỡ của cô dâu khiến nhiều người nhận xét: "Đúng chuẩn cô dâu nhà người ta!".

Trong khi đó, Đức Huy ghi điểm với vẻ điển trai, lịch lãm. Cả hai liên tục trao nhau ánh nhìn tình tứ, thậm chí còn tạo dáng ký hiệu "OK" cực nhí nhảnh trước ống kính, cho thấy năng lượng vui vẻ, thoải mái trong ngày vui.

Khoảnh khắc cặp đôi bước ra từ nhà gái, tiến về phía xe cưới Rolls-Royce trắng sang chảnh nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ. Mù Tạt thay áo dài đỏ truyền thống, tay cầm hoa cưới, cổ tay và cổ vẫn lấp lánh vàng cưới. Hình ảnh "cô dâu đeo vàng nặng trĩu nhưng vẫn cười tươi rói" khiến netizen không khỏi trầm trồ.

Không chỉ hoành tráng về hình ảnh, không khí buổi lễ còn rộn ràng tiếng cười. Đức Huy nắm chặt tay vợ, liên tục cúi xuống trò chuyện, ánh mắt đầy chiều chuộng.

Điểm khiến dân mạng thích thú hơn cả chính là màn "đối đáp" của cặp đôi sau lễ cưới. Trên mạng xã hội, Đức Huy hài hước bình luận than thở kiểu: "Hôm qua cho người ta ké được hơn cây trên ngón tay, sáng mở mắt ra thấy trắng tay luôn. Mới ngày đầu làm chồng mà thấy bị vắt cho tay trắng luôn".

Ngay lập tức, Mù Tạt đáp trả cực gắt, trích thơ và "chỉnh" chồng không trượt phát nào. Màn tung hứng này khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả, cho rằng: "Tân hôn mà đã thấy mùi bị vợ 'quản' rồi nha anh Đức Huy!".

Dù trêu đùa qua lại, ai cũng nhận ra sự ngọt ngào và ăn ý của cặp đôi. Từ cách nhìn nhau trong ảnh cưới đến những màn tương tác dí dỏm trên mạng, tất cả đều cho thấy đây không chỉ là một đám cưới hoành tráng mà còn là câu chuyện tình yêu đầy màu sắc.

Hiện loạt ảnh cưới của Đức Huy - Mù Tạt vẫn đang được chia sẻ chóng mặt. Một chương mới đã chính thức bắt đầu, và với phong cách "nắn chồng" hài hước thế này, netizen tin rằng cuộc sống hôn nhân của cặp đôi chắc chắn sẽ còn nhiều pha "tấu hài" đáng yêu phía trước.

Ảnh: Linh Lê Chi.