MC Huyền Trang Mù Tạt bị chê “thừa năng lượng” vì loạt hành động trong đám cưới với tuyển thủ Đức Huy

Đám cưới của MC Huyền Trang Mù Tạt và tuyển thủ ĐT Việt Nam Phạm Đức Huy ngày 27/.2 trở thành tâm điểm mạng xã hội. Bên cạnh không gian trang trí đỏ rực, cặp đôi diện áo dài truyền thống nổi bật, thì loạt khoảnh khắc hậu trường của cô dâu lại gây tranh cãi.

Trong các clip được chia sẻ, Mù Tạt liên tục cười nói, tạo dáng, chủ động nắm tay chú rể và tương tác rất "máu lửa" trước ống kính. Thậm chí khi đang chụp hình cùng gia đình hai bên, nữ MC vẫn nhún nhảy, xoay người, biểu cảm rạng rỡ hết cỡ. Nhiều người khen cô dâu xinh xắn, tươi tắn, đúng chất một MC hoạt ngôn.

Tuy nhiên, cũng có không ít bình luận cho rằng Mù Tạt "hơi thừa năng lượng", "xem video nào cũng thấy hơi quá", hay trêu rằng cô dâu có phần "tưng tửng đúng thương hiệu". Một vài ý kiến thẳng thắn nhận xét nhìn vào cứ như cô dâu đang dẫn chương trình ngay trong chính lễ cưới của mình.

Dẫu vậy, bên cạnh những lời chê bai, nhiều khán giả cũng lên tiếng bênh vực. Họ cho rằng tính cách vui vẻ, hoạt bát vốn là điều làm nên thương hiệu của Huyền Trang Mù Tạt suốt nhiều năm làm MC. Trong ngày trọng đại nhất đời mình, việc cô thể hiện sự phấn khích, hạnh phúc một cách tự nhiên cũng là điều dễ hiểu. Không ít người còn nhấn mạnh: "Thà vui hết mình còn hơn gượng gạo", hay "Cô dâu cưới mà không rạng rỡ thì mới lạ".

Trước những ý kiến trái chiều, cặp đôi vẫn giữ thái độ thoải mái, tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, bạn bè. Và có lẽ, giữa một đám cưới ngập tràn tiếng cười, việc cô dâu "thừa năng lượng" hay không suy cho cùng cũng chỉ là cách mỗi người cảm nhận về sự hạnh phúc mà thôi.