Đi chơi pickleball, ai ngờ lại nên duyên vợ chồng

Mới đây, cộng đồng Pickleball thế giới đổ dồn sự chú ý vào chia sẻ của bộ đôi Grayson Goldin và Hannah Blatt trên mạng xã hội. Sau thời gian dài đồng hành trong tư cách đồng đội, Goldin đã quyết định cầu hôn Blatt tại quê nhà Palm Beach, Florida (Mỹ), đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ của cả hai.

Điều khiến người hâm mộ xúc động hơn cả chính là bối cảnh của sự kiện này. Chỉ vài tuần trước giải Zimmer Biomet Cape Coral Open, Grayson Goldin đã bất ngờ gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng khi bị hai cơn đột quỵ liên tiếp. Dù phải tạm dừng thi đấu để tập trung điều trị tại bệnh viện, nam tay vợt vẫn giữ vững ý định thực hiện kế hoạch cầu hôn mà anh đã âm thầm chuẩn bị từ lâu.

Cặp đôi nên duyên từ sân pickleball (Ảnh: @hannahblatt/Instagram)

"Hai tuần vừa qua có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất, và giờ lại là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất", Goldin xúc động chia sẻ. Anh cho biết biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt Hannah khi nhận chiếc nhẫn kim cương hình bầu dục là điều anh sẽ không bao giờ quên. Về phía Hannah Blatt, cô gọi tháng Hai là "tháng nhiều biến cố nhất cuộc đời" nhưng khẳng định mọi khó khăn đã qua đi để nhường chỗ cho một khởi đầu đầy hy vọng.

Mối nhân duyên từ những cú "thuận tay"

Câu chuyện tình của cặp đôi khởi nguồn đúng với tinh thần thể thao. Trước khi gặp Blatt, Goldin vốn khá dè dặt với nội dung đôi nam nữ vì khó tìm được người đá cặp ăn ý. Mọi thứ thay đổi khi họ lần đầu chạm mặt tại một sân bóng ở Florida. Sự kết nối đặc biệt giữa cả hai không chỉ giúp họ vượt qua các vòng loại khắc nghiệt của hệ thống APP (Association of Pickleball Players) mà còn đưa họ xích lại gần nhau hơn ngoài đời thực.

Dù thừa nhận việc thi đấu chuyên nghiệp cùng người yêu mang lại không ít áp lực khi cả hai đều không muốn đối phương thất vọng vì lỗi đánh bóng nhưng chính sự thấu hiểu và ủng hộ trên băng ghế dự bị đã giúp họ duy trì phong độ đỉnh cao.