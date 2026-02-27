Xem đấu vật hội làng kịch tính: "Quỷ lùn" Đào Hồng Sơn chật vật đấu hotgirl Anh Thơ

Những ra đầu xuân, không khí tại hội làng tỉnh Bắc Ninh trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của hai gương mặt đình đám trong làng vật: VĐV Jijutsu Đào Hồng Sơn (biệt danh "Quỷ lùn") và nữ đô vật 1,72m Anh Thơ. Đây là màn tái đấu được người hâm mộ chờ đợi sau khi hai vận động viên từng tạo nên cơn sốt truyền thông tại sới vật xuân 2025.

Màn đấu vật của VĐV Hồng Sơn và Anh Thơ (Video: Hồng Sơn)

Ngay sau tiếng trống khai cuộc, trận đấu đã diễn ra với nhịp độ dồn dập. Đào Hồng Sơn, dù gặp bất lợi về chiều cao nhưng vẫn thể hiện bản lĩnh của một "Quỷ lùn" đầy tinh quái. Anh liên tục áp sát, tìm cách đánh vào phần chân đối thủ nhằm phá vỡ trọng tâm của nữ đô vật.

Tuy nhiên, so với mùa giải trước, Anh Thơ cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về cả thể lực lẫn tư duy chiến thuật. Tận dụng sải tay dài và lợi thế về cân nặng, cô không chỉ hóa giải thành công các đòn vật thấp của Hồng Sơn mà còn chủ động ép đối thủ vào thế thủ. Sự bền bỉ và nhanh nhẹn của Hồng Sơn đã nhiều lần khiến khán giả thót tim, nhưng trước một Anh Thơ quá vững vàng, các nỗ lực tấn công của anh dần đi vào bế tắc.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở hiệp thứ hai. Trong một tình huống giằng co, Anh Thơ đã chớp thời cơ tung ra một pha quăng ngược đầy uy lực, nhấc bổng đối thủ và thực hiện đòn đánh quyết định. Pha xử lý đậm chất kỹ thuật và sức mạnh này đã chính thức khép lại trận đấu, đem về chiến thắng thuyết phục cho nữ đô vật trong tiếng vỗ tay vang dội của hàng trăm khán giả vây kín sới vật.

Anh Thơ giành chiến thắng trước Hồng Sơn (Ảnh cắt từ video)

Hai đô vật nổi tiệng ở các hội làng (Ảnh: FBNV)

Sự góp mặt của các đô vật có sức ảnh hưởng như Đào Hồng Sơn, Anh Thơ hay những gương mặt quốc tế như "Thần Sấm" Zakhar đã mang lại làn gió mới cho các lễ hội truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ. Những trận đấu giao lưu này không chỉ dừng lại ở tính thắng thua, mà còn là cách để thế hệ trẻ gìn giữ và lan tỏa tinh thần thượng võ, nét đẹp văn hóa đặc trưng của hội làng Việt mỗi dịp Tết đến xuân về.