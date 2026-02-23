Kịch tính đấu vật hội làng đầu xuân: Đô vật Nga trật cả khớp vai khi đấu với võ sĩ MMA Việt Nam

Trận đấu hội làng Mai Động diễn ra trong không khí náo nhiệt của hội vật đầu xuân, thu hút đông đảo khán giả Thủ đô. Đối thủ của Bạch Văn Nghĩa là Rafael Raimond, một đô vật đến từ Nga– vùng đất vốn nổi tiếng là "cái nôi" sản sinh ra những võ sĩ MMA và đô vật hàng đầu thế giới. Ngay từ khi nhập cuộc, Rafael đã thể hiện đẳng cấp với lối chơi áp chế, liên tục dồn ép và thực hiện các kỹ thuật quật ngã mạnh mẽ.

Màn so tài của võ sĩ MMA Việt Nam và đô vật người Nga ở hội làng (Ảnh cắt từ video)

Cận cảnh màn so tài ở hội làng Mai Động (Video: Tinh hoa võ thuật)

Dù có thời điểm Rafael đã khiến Bạch Văn Nghĩa phải nằm ngửa lưng xuống thảm, nhưng theo luật lệ đặc thù của sới vật Mai Động vốn yêu cầu phải giữ đối thủ "lấm lưng trắng bụng" trong vòng 3 giây nên võ sĩ Việt Nam vẫn kiên cường chống trả và thoát miếng thành công. Bản lĩnh của một võ sĩ dày dạn kinh nghiệm tại đấu trường LION Championship đã giúp Bạch Văn Nghĩa đứng vững trước những đợt tấn công vũ bão từ đối phương.

Tuy nhiên, bước ngoặt không may đã xảy ra khi Rafael đang nỗ lực thực hiện một tình huống vật quyết định. Đô vật người Nga bất ngờ gặp sự cố dẫn đến trật khớp vai. Ngay lập tức, đội ngũ y tế đã có mặt để chăm sóc, nhưng do mức độ nghiêm trọng của chấn thương, Rafael buộc phải dừng cuộc chơi. Trọng tài sau đó đã tuyên bố chiến thắng thuộc về Bạch Văn Nghĩa.

Đô vật người Nga bị trật khớp (Ảnh cắt từ video)

Đáng chú ý, dù thất bại vì lý do sức khỏe, Rafael Raimond vẫn nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả bởi tinh thần võ đạo cao thượng. Ngay trên sới vật, anh đã chủ động cầm tay Bạch Văn Nghĩa giơ cao để khẳng định sự tôn trọng dành cho chiến thắng của đối thủ.

Chia sẻ trên trang cá nhân sau trận đấu, Rafael bày tỏ: "Chấn thương là một phần của thể thao và tôi hoàn toàn bình thản chấp nhận điều đó. Tình cảm và sự cổ vũ mà người dân Việt Nam dành cho tôi ngày hôm nay còn quý giá hơn bất kỳ danh hiệu nào."

Về phía Bạch Văn Nghĩa, chiến thắng này tiếp tục nối dài bảng thành tích ấn tượng của anh trong năm qua. Trước đó, võ sĩ của CLB The Champ MMA đã liên tiếp gây tiếng vang với các trận thắng knock-out và siết cổ đối phương tại hệ thống giải MMA chuyên nghiệp lớn nhất Việt Nam.