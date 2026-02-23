Thua Son Heung-min, Messi đùng đùng đi tìm trọng tài "tính sổ" khiến Suarez phải can ngăn, BTC giải MLS lên tiếng chính thức

Trận khai màn mùa giải MLS giữa Inter Miami và Los Angeles FC (LAFC) hôm 22/2 không chỉ gây chú ý bởi màn so tài giữa hai siêu sao Lionel Messi và Son Heung-min, mà còn bởi những hình ảnh căng thẳng sau trận đấu khi thủ quân Inter Miami mất bình tĩnh. Dưới sự dẫn dắt của tân binh đắt giá Son Heung-min, LAFC đã khiến Inter Miami phải nhận thất bại nặng nề 0-3. Trong khi tiền đạo người Hàn Quốc tỏa sáng với những pha kiến tạo và điều tiết lối chơi, Messi lại trải qua một ngày thi đấu bế tắc trước hàng phòng ngự kỷ luật của đối phương.

Sự ức chế dâng cao khi Inter Miami liên tục nhận bàn thua và các quyết định của trọng tài trong trận đấu được cho là không có lợi cho đội bóng bang Florida. Đỉnh điểm là sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ống kính máy quay đã bắt trọn khoảnh khắc Lionel Messi tỏ ra cực kỳ phẫn nộ.

Siêu sao người Argentina đã có những lời lẽ gay gắt hướng về phía tổ trọng tài và dường như muốn tiến về phía họ để "ba mặt một lời". Chứng kiến người đồng đội thân thiết mất kiểm soát, tiền đạo Luis Suarez đã phải lập tức can thiệp. Suarez đã ôm chặt và ra sức ngăn cản Messi để tránh một cuộc đụng độ trực tiếp có thể dẫn đến những án phạt nặng từ Ban tổ chức giải đấu.

Thua Son Heung Min, Messi nổi nóng và Suarez phải can ngăn (Video: X)

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, đại diện MLS khẳng định Lionel Messi không vi phạm bất kỳ quy định nào của giải đấu. Kết quả cuộc điều tra phối hợp giữa MLS và PRO xác nhận cựu sao Barcelona chưa từng bước chân vào phòng thay đồ của trọng tài hay bất kỳ khu vực hạn chế nào tại sân vận động Los Angeles Memorial Coliseum.

Messi nổi nóng nhưng không đi quá giới hạn với trọng tài (Ảnh cắt từ video)

Ông Chris Rivett, Giám đốc truyền thông của PRO, trực tiếp lên tiếng xác nhận: "Sau khi trao đổi kỹ lưỡng với tổ trọng tài làm nhiệm vụ, chúng tôi khẳng định Messi không hề tiến vào khu vực nội bộ." Đồng thời, phía MLS cũng cho biết không có bất kỳ báo cáo khiếu nại hay biên bản vi phạm nào được tổ trọng tài ghi nhận sau trận đấu.

Như vậy, Lionel Messi sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hình thức kỷ luật bổ sung nào. Đây là tin vui đối với người hâm mộ đội bóng bang Florida, khi thủ quân của họ có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho trận derby với Orlando City diễn ra vào ngày 1/3 tới.