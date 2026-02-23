Dương Quốc Hoàng làm lên lịch sử, Việt Nam lần đầu tiên vô địch Premier League Pool 2026

Trong trận chung kết đầy kịch tính, Dương Quốc Hoàng (biệt danh Hoàng "Sao") đối đầu với Francisco Sanchez Ruiz – cựu vô địch thế giới người Tây Ban Nha. Dù phải chịu áp lực cực lớn trước một đối thủ dày dạn kinh nghiệm, cơ thủ số một Việt Nam vẫn giữ được sự tỉnh táo và những cú đi cơ chính xác đến từng milimet. Với chiến thắng thuyết phục 7-4, Hoàng "Sao" đã chính thức trở thành tân vương của giải đấu. Vỡ òa với niềm vui chiến thắng, Hoàng "Sao" chia sẻ:

"Việt Nam vô địch, tôi vô địch rồi cả nhà ơi".

Ảnh: Box Billiards

Hành trình tiến đến ngôi vương của Dương Quốc Hoàng tại giải đấu năm nay được đánh giá là vô cùng bản lĩnh. Tại vòng bán kết, anh đã có màn lội ngược dòng nghẹt thở trước "thần đồng" người Indonesia – Albert Januarta với tỷ số sát nút 7-6. Trước đó, xuyên suốt các vòng đấu bảng, tay cơ gốc Quảng Ninh luôn duy trì phong độ ổn định, liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu dù phải cạnh tranh với những cái tên sừng sỏ nhất thế giới trong hệ thống của Matchroom.

Đây không chỉ là danh hiệu cá nhân cao quý tiếp theo của Dương Quốc Hoàng sau chức vô địch Scottish Open 2024, mà còn là một cột mốc chói lọi cho thể thao Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một cơ thủ Việt Nam lên ngôi cao nhất tại Premier League Pool – một trong những giải đấu khắc nghiệt và danh giá nhất của làng pool 9 bi thế giới.

Chiến thắng này một lần nữa khẳng định vị thế của billiards Việt Nam trên bản đồ quốc tế, đồng thời biến Dương Quốc Hoàng trở thành biểu tượng truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng người hâm mộ và các cơ thủ trẻ trong nước.