Sốc với lời khai của hotgirl Liên Quân Thái Lan tại trại giam sau vụ gian lận chấn động SEA Games

Từng được xem là "bóng hồng" nổi bật của làng game Thái Lan, nữ tuyển thủ Naphat Warasin (Tokyogurl) giờ đây lại xuất hiện trên truyền thông trong một bối cảnh không ai ngờ tới: trại giam. Những lời khai mới nhất liên quan đến vụ gian lận tại SEA Games 33 đang khiến cộng đồng eSports khu vực dậy sóng.

Kế hoạch "đánh tráo" tinh vi bị phanh phui

Theo điều tra, ở trận bán kết SEA Games 33 gặp đội tuyển nữ Việt Nam, Naphat được cấp tài khoản thi đấu chính thức. Tuy nhiên, thay vì trực tiếp cầm máy, cô đã chuyển thông tin đăng nhập cho một người khác - Cheerio - không nằm trong danh sách đăng ký.

Chiêu thức được mô tả là khá liều lĩnh: Naphat lén mang theo điện thoại cá nhân đã cài sẵn Discord vào khu vực thi đấu, rồi tìm cách tráo đổi với thiết bị do ban tổ chức phát. Thông qua tính năng chia sẻ màn hình, Cheerio có thể đăng nhập tài khoản và điều khiển trận đấu từ xa.

Tại cơ quan điều tra, Naphat khai rằng cô đã xếp chồng hai thiết bị lên nhau và cắm sạc để việc tráo đổi diễn ra tự nhiên hơn. Sau đó, chiếc điện thoại do ban tổ chức cung cấp bị đặt xuống gầm bàn, thậm chí cô còn dùng chân giữ lại để tránh lọt vào tầm mắt trọng tài.

Tuy nhiên, mọi tính toán nhanh chóng đổ bể khi hệ thống an ninh phát hiện cùng một tài khoản xuất hiện trên hai thiết bị khác nhau, đồng thời ghi nhận việc mở ứng dụng Discord trong khu vực thi đấu - điều vốn bị cấm tuyệt đối. Những dấu hiệu bất thường này khiến trọng tài lập tức kiểm tra, và kết quả là đội tuyển nữ Thái Lan bị tước quyền thi đấu ngay sau đó.

Lời khai gây sốc tại trại giam

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Thái Lan, trong quá trình làm việc, Naphat thừa nhận việc "nhờ chơi thay" không chỉ diễn ra ở SEA Games mà đã kéo dài trong thời gian dài trước đó (khoảng 3 năm).

Mục đích của việc này là xây dựng hình ảnh của Naphat thành một nữ tuyển thủ mạnh, tăng độ nổi tiếng trên mạng xã hội và thu hút hợp đồng quảng cáo.

Đổi lại, Cheerio nhận thù lao vài trăm baht mỗi lần, được Naphat hỗ trợ chi phí sinh hoạt, mua sắm, chi tiêu... Những chi tiết này khiến cộng đồng không khỏi choáng váng, bởi đây không còn là hành vi bộc phát mà đã được tính toán kỹ lưỡng.

Games thủ nam Cheerio đánh hộ cho nữ tuyển thủ Thái Lan ở SEA Games 33 (Ảnh: Catdumb)

Naphat từng là gương mặt quen thuộc của cộng đồng Arena of Valor (Liên Quân Mobile), không chỉ vì kỹ năng thi đấu mà còn nhờ ngoại hình sáng, phong cách streamer thu hút. Cô được kỳ vọng là nhân tố quan trọng của đội tuyển nữ Thái Lan tại SEA Games 33. Thế nhưng, ánh hào quang ấy sụp đổ chỉ sau một trận bán kết định mệnh.

Sau bê bối, Naphat bị cấm thi đấu vĩnh viễn tại các giải do Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan quản lý. Hồ sơ vụ việc cũng được chuyển sang cơ quan công tố để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ một hotgirl eSports được tung hô, Naphat giờ trở thành ví dụ điển hình cho mặt tối của áp lực thành tích và danh tiếng trong thể thao điện tử.