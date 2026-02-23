Không nhận ra Viên Minh vợ Công Phượng khi về quê mừng thọ bố mẹ chồng

Mới đây, hình ảnh tiền đạo Nguyễn Công Phượng cùng bà xã Viên Minh và con trai Mito xuất hiện tại quê nhà Nghệ An để chúc thọ bố mẹ đã thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Bên cạnh không khí ấm cúng của gia đình, diện mạo khác lạ của Viên Minh và sự trưởng thành của bé Mito trở thành tâm.

Trong ngày vui của ông bà, Công Phượng diện trang phục giản dị, nở nụ cười hạnh phúc bên người thân. Đáng chú ý nhất trong khung hình chính là sự xuất hiện của Viên Minh. Vốn là nàng WAG kín tiếng và hiếm khi lộ diện trước truyền thông, lần trở về này của cô khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Bức ảnh gia đình Công Phượng - Viên Minh khi về quê (Ảnh: MXH)

Khác với hình ảnh mảnh mai, thanh thoát trước đây, Viên Minh xuất hiện với gương mặt có phần tròn trịa. Dù diện mạo có thay đổi, sự giản dị và phong thái nhẹ nhàng của cô vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Bên cạnh bố mẹ, sự góp mặt của bé Mito – quý tử nhà Công Phượng cũng chiếm trọn "spotlight". Sau một thời gian dài không xuất hiện, cậu bé nay đã lớn và cực kỳ tinh nghịch.

Điều khiến cư dân mạng thích thú hơn cả chính là gương mặt của Mito. Nhiều ý kiến cho rằng, cậu bé thừa hưởng trọn những nét đặc trưng từ người bố nổi tiếng. Từ ánh mắt đến nụ cười của Mito đều gợi nhớ đến hình ảnh của bố Công Phượng hồi bé.

Tô Ngọc Viên Minh kết hôn với tiền đạo Nguyễn Công Phượng năm 2020. Đến giữa tháng 8/2021, vợ chồng Viên Minh - Công Phượng đón chào con trai đầu lòng. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi kín tiếng nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến người hâm mộ Việt Nam phải xôn xao vì hạnh phúc đong đầy.



Ảnh gia đình Công Phượng dịp Tết 2025, cách đây 1 năm (Ảnh: MXH)