MC Huyền Trang vàng đeo trĩu tay nặng cổ ngày ăn hỏi Đức Huy, màn tương tác mẹ chồng nàng dâu mới gây chú ý

Sáng ngày 27/02/2026, tiền vệ Phạm Đức Huy và nữ MC nổi tiếng "Mù Tạt" (Nguyễn Huyền Trang) đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi, đánh dấu một cột mốc quan trọng sau hơn một năm gắn bó. Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng nhưng không kém phần rạng rỡ, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng và người hâm mộ.

Trong ngày trọng đại, cặp đôi xuất hiện đầy hạnh phúc trong bộ trang phục áo dài truyền thống. Đáng chú ý, cô dâu Huyền Trang chiếm trọn "spotlight" khi diện bộ áo dài đỏ thắm, khoe nhan sắc xinh đẹp bên cạnh dàn sính lễ "khủng". Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy nữ MC đeo vàng nặng cổ và kín tay, minh chứng cho sự cưng chiều từ phía gia đình nhà trai. Trước đó, Huyền Trang cũng từng hé lộ việc được mẹ chồng tặng 2 cây vàng làm quà trong ngày ăn hỏi. Qua những khoảnh khắc ghi lại, có thể thấy mẹ của Đức Huy luôn nở nụ cười rạng rỡ, thể hiện mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vô cùng thân thiết và tình cảm.

Huyền Trang khoe vàng đeo nặng tay (Ảnh: Tuấn Anh)

Trong những hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc trọng đại, mẹ của tiền vệ Đức Huy luôn nở nụ cười rạng rỡ, thể hiện rõ niềm hạnh phúc khi đón nàng dâu mới. Sự thân thiết giữa hai người trở thành tâm điểm chú ý, cho thấy MC Huyền Trang rất được lòng gia đình nhà chồng.

Mẹ Đức Huy cười rạng rỡ khi đón con dâu về nhà (Ảnh: Phương Anh)

Đức Huy và Huyền Trang vướng tin đồn hẹn hò từ đầu năm 2025 nhưng chọn cách giữ kín chuyện tình cảm. Đến tháng 11/2025, trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc, tiền vệ sinh năm 1995 đã chính thức cầu hôn bạn gái bằng một màn quỳ gối trao nhẫn đầy lãng mạn.

Phạm Đức Huy là ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC, từng cùng đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018. Trong khi đó, Huyền Trang (sinh năm 1993) là gương mặt đa tài, vừa là MC kỳ cựu của các chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, vừa là diễn viên góp mặt trong các bộ phim truyền hình như 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen.