"Bom tấn" đã nổ: Ronaldo mở hầu bao tỷ đô mua đội bóng, vượt xa Messi cả về tài sản lẫn tầm nhìn

Sau hơn hai thập kỷ thống trị trên sân cỏ, Cristiano Ronaldo vừa thực hiện bước đi quan trọng nhất cho hành trình giải nghệ của mình. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã chính thức gia nhập hàng ngũ những "ông bầu" bóng đá khi thâu tóm cổ phần tại Tây Ban Nha, đồng thời xác lập vị thế là cầu thủ bóng đá tỷ phú đầu tiên trong lịch sử.

Giấc mơ "ông chủ" thành hiện thực

Vào năm 2023, khi vừa đặt chân đến Al Nassr, Cristiano Ronaldo từng lấp lửng về việc muốn sở hữu một đội bóng trong tương lai gần. Đúng ba năm sau lời tuyên bố đó, lộ trình giải nghệ của anh đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mới đây, thông qua công ty CR7 Sports Investments, Ronaldo đã chính thức hoàn tất việc mua lại 25% cổ phần của UD Almeria - đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha.

Dù số tiền cụ thể không được tiết lộ, thương vụ này đánh dấu sự trở lại đầy thú vị của CR7 với bóng đá xứ sở bò tót, nơi anh từng dành 9 mùa giải đỉnh cao để viết nên lịch sử cùng Real Madrid. Phát biểu về bước ngoặt này, thủ quân của tuyển Bồ Đào Nha khẳng định đây là tham vọng mà anh đã ấp ủ từ lâu nhằm đóng góp cho bóng đá ở một vai trò tầm cỡ hơn phía sau sân cỏ.

Cristiano Ronaldo đã tiến gần hơn đến việc giải nghệ sau 24 năm thi đấu đầy ấn tượng (Ảnh: Getty)

Vị thế tỷ phú và đế chế tài chính hùng mạnh

Việc Ronaldo lấn sân sang mảng sở hữu câu lạc bộ không gây quá nhiều bất ngờ nếu nhìn vào tiềm lực tài chính khổng lồ của anh. Theo phân tích mới nhất từ chỉ số tỷ phú Bloomberg, thu nhập từ sự nghiệp, các hợp đồng quảng cáo và danh mục đầu tư đa dạng đã đưa giá trị tài sản ròng của Ronaldo chạm mốc 1,04 tỷ bảng Anh (hơn 36,5 nghìn tỷ đồng). Với mức lương kỷ lục 177 triệu bảng mỗi năm tại Saudi Arabia cùng các hợp đồng trọn đời với Nike, tài sản của CR7 hiện đã vượt xa đối thủ lâu năm Lionel Messi.

Khác với phần lớn đồng nghiệp thường chọn công việc huấn luyện viên hoặc bình luận viên sau khi treo giày, Ronaldo chọn con đường của những doanh nhân thể thao như David Beckham hay Kylian Mbappe. Sự bền bỉ trên sân cỏ không chỉ giúp anh tích lũy những kỷ lục mà còn tạo ra một "đòn bẩy" kinh tế mạnh mẽ, cho phép anh vận hành những dự án bất động sản xa xỉ và giờ đây là một đội bóng chuyên nghiệp.

Ronaldo, đã mua 25% cổ phần của câu lạc bộ UD Almeria thuộc Tây Ban Nha (Ảnh: Getty)

Lời giải cho những chỉ trích trong quá khứ

Quyết định trở thành chủ sở hữu đội bóng của Ronaldo dường như còn xuất phát từ sự bất mãn của anh với cách quản lý bóng đá tại các câu lạc bộ cũ, điển hình là Manchester United. Trong những cuộc phỏng vấn chấn động trước đây, anh từng thẳng thừng chỉ trích nhà Glazer vì bỏ bê khía cạnh thể thao để chạy theo marketing. Ronaldo từng ví von một câu lạc bộ như một "bể cá", nơi mà nếu môi trường nước không sạch, con cá sẽ mãi mãi bị bệnh dù có thay bao nhiêu huấn luyện viên đi chăng nữa.

Giờ đây, ở tuổi 41, khi đôi chân đã bắt đầu cảm nhận được giới hạn thời gian, Ronaldo đang tự mình xây dựng một "bể cá" lý tưởng tại Almeria. Với sự hỗ trợ từ các đối tác chiến lược tại Saudi Arabia, anh kỳ vọng sẽ đưa đội bóng Tây Ban Nha này phát triển vượt bậc, cả về thành tích đội một lẫn công tác đào tạo trẻ.

Hồi kết của một huyền thoại

Dù Ronaldo thừa nhận World Cup sắp tới sẽ là giải đấu cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia, nhưng tham vọng của anh với bóng đá thì chưa bao giờ dừng lại. Việc sở hữu Almeria chính là lời khẳng định rằng: ngay cả khi không còn ghi bàn trên sân cỏ, Cristiano Ronaldo vẫn sẽ là một nhân vật trung tâm, điều hành và định hình tương lai của môn thể thao vua.

Một chương mới đã mở ra cho CR7 - chương của một "ông trùm" bóng đá tỷ phú, người sẵn sàng sửa chữa những điều mà anh cho là chưa ổn trong thế giới bóng đá hiện đại bằng chính nguồn lực và tầm nhìn của mình.