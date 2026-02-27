Ronaldo thành ông chủ giống Beckham

Sau nhiều tháng thương thảo kín tiếng, thông tin Cristiano Ronaldo trở thành đồng sở hữu của CLB đang thi đấu tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha (Segunda División) đã được The Sun xác nhận. Đây không chỉ là một thương vụ đầu tư tài chính đơn thuần, mà còn là minh chứng cho tham vọng lấn sân mạnh mẽ vào lĩnh vực quản trị bóng đá của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Ronaldo trở thành ông chủ đội bóng (Ảnh: Getty)

Theo các nguồn tin uy tín, thông qua quỹ đầu tư cá nhân CR7 Sports Investments, Ronaldo đã chiêu mộ thành công 25% cổ phần của đội bóng xứ Andalusia. Thương vụ này đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa siêu sao 41 tuổi và chủ sở hữu đa số hiện tại là tỷ phú Mohamed Al-Khereiji.

Mối quan hệ mật thiết giữa Ronaldo và các nhà đầu tư Saudi Arabia – nơi anh đang đầu quân cho Al-Nassr được xem là "chìa khóa" mở ra cánh cửa dẫn đến sân vận động Power Horse. Phát biểu về sự kiện này, Ronaldo chia sẻ: "Đây là việc hiện thực hóa một tham vọng mà tôi đã ấp ủ từ lâu. Almería là một dự án đầy tiềm năng với nền tảng vững chắc, và tôi nóng lòng được đóng góp kinh nghiệm của mình để đưa đội bóng trở lại vị thế vốn có".

Sự xuất hiện của Ronaldo tại Almería diễn ra vào thời điểm vô cùng nhạy cảm khi đội bóng đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Segunda División, cạnh tranh quyết liệt cho một suất thăng hạng trực tiếp lên La Liga. Việc sở hữu một cái tên có tầm ảnh hưởng toàn cầu như CR7 được kỳ vọng sẽ mang lại những giá trị vượt xa ngoài khía cạnh chuyên môn. Mặc dù hợp đồng của anh với Al-Nassr vẫn còn hiệu lực đến năm 2027, nhưng giới thạo tin tại Tây Ban Nha (điển hình là tờ La Voz de Almería) không loại trừ khả năng chủ nhân của 5 Quả bóng vàng sẽ chơi một mùa giải cuối cùng tại La Liga nếu Almería thăng hạng thành công.