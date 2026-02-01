Nụ cười trở lại trên môi Đoàn Văn Hậu

V-League 2025/26 vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất kể từ đầu mùa giải: Đoàn Văn Hậu ghi bàn thắng để đời sau thời gian dài điều trị chấn thương. Không còn hình ảnh một cầu thủ nặng nề sau chấn thương, Văn Hậu trở lại với sự nhạy bén và tự tin cao độ của một ngôi sao đẳng cấp châu lục. Màn trình diễn rực sáng này không chỉ giải cơn khát nhân sự cho HLV Polking, mà còn gửi một tín hiệu vui mừng cực lớn tới HLV Kim Sang Sik trong bối cảnh Đội tuyển Việt Nam đang tìm kiếm những "kèo trái" tinh nhuệ.

Hành trình vượt qua bóng tối chấn thương

Kể từ tháng 9/2023, cái tên Đoàn Văn Hậu dần vắng bóng trong các bản tin chuyên môn, thay vào đó là những cập nhật về tình hình điều trị. Chấn thương gót chân dai dẳng đã buộc hậu vệ sinh năm 1999 phải rong đuổi khắp các bệnh viện lớn từ Singapore đến Hàn Quốc. Có những thời điểm, sự hoài nghi bủa vây khi phương pháp điều trị bảo tồn không mang lại kết quả như ý, buộc anh phải bước vào ca phẫu thuật đầy rủi ro.

Suốt gần hai năm, trong khi đồng đội chinh chiến ở các đấu trường quốc tế, Văn Hậu phải lầm lũi trong phòng tập hồi phục. Đó là những ngày tháng đối mặt với nỗi cô đơn và áp lực từ sự kỳ vọng của người hâm mộ. Nhưng chính trong nghịch cảnh, bản lĩnh của "cậu út" tuyển Việt Nam năm nào lại càng ngời sáng. Với sự đồng hành của người vợ Doãn Hải My và niềm tin tuyệt đối từ CLB Công an Hà Nội, anh đã kiên trì tuân thủ lộ trình hồi phục nghiêm ngặt nhất để chờ đợi ngày tái xuất.

Văn Hậu đã trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài chấn thương (Ảnh: FBNV)

Siêu phẩm "đẳng cấp thế giới" tại Thanh Hóa

Ngày 24/2/2026 sẽ được ghi nhớ như một cột mốc chói lọi trong sự nghiệp của Văn Hậu. Trong trận đá bù vòng 10 V-League 2025/26 gặp CLB Thanh Hóa, anh không chỉ chơi tròn vai ở hàng phòng ngự mà còn khiến cả sân vận động phải ngỡ ngàng bằng một khoảnh khắc thiên tài.

Phút 66, nhận thấy thủ môn Xuân Hoàng dâng cao, từ khoảng cách gần giữa sân, Văn Hậu đã tung ra cú dứt điểm táo bạo. Trái bóng vẽ một đường cong mỹ miều trên bầu trời trước khi nằm gọn trong lưới. Một bàn thắng không chỉ đòi hỏi kỹ thuật thượng thừa mà còn là sự nhạy bén không gian và sự tự tin cao độ, thứ mà nhiều người lo ngại anh đã đánh mất sau chấn thương.

"Tôi luôn suy nghĩ tích cực và mong trong đầu rằng sẽ được quay lại. Thật hạnh phúc khi điều đó đã thành hiện thực," Văn Hậu chia sẻ sau trận đấu với nụ cười rạng rỡ.

Sự hồi sinh của Đoàn Văn Hậu không chỉ có ý nghĩa với CLB Công an Hà Nội trong cuộc đua vô địch mà còn là "món quà" dành cho HLV Kim Sang Sik. Trong bối cảnh hàng thủ Đội tuyển Việt Nam đang cần thêm chất thép và sự đột biến từ biên trái, sự trở lại của một cầu thủ sở hữu hình thể lý tưởng cùng tư duy chơi bóng hiện đại như Văn Hậu là một phương án thú vị.

HLV Polking đã không tiếc lời ca ngợi học trò: "Tôi luôn tin tưởng Văn Hậu. Cậu ấy không chỉ quan trọng với CLB mà còn là nhân tố then chốt của đội tuyển quốc gia." Với phong độ hiện tại, cánh cửa trở lại màu áo "Những chiến binh Sao vàng" trong đợt tập trung tháng 3 tới đang rộng mở hơn bao giờ hết đối với hậu vệ sinh năm 1999.