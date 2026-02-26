Chu Thanh Huyền chơi lớn tặng vàng ngày vía Thần Tài

Trên trang cá nhân, Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải vừa đăng tải hình ảnh cận cảnh những sản phẩm vàng vỉ được đóng gói chỉn chu. Được biết, đây là món quà "vía Thần Tài" mà cô chuẩn bị để tri ân những người luôn ủng hộ công việc kinh doanh của mình. Trong buổi livestream hôm nay, những khách hàng may mắn sẽ có cơ hội nhận được "lộc vàng" trực tiếp từ nàng WAGs nổi tiếng.

Hành động này không chỉ thể hiện sự hào phóng mà còn cho thấy tư duy kinh doanh nhạy bén của Chu Thanh Huyền. Việc tặng vàng vào ngày mùng 10 âm lịch được xem là lời chúc thịnh vượng, giúp cô thắt chặt mối quan hệ với tệp khách hàng đông đảo lên đến hàng triệu người theo dõi.

Chu Thanh Huyền khoe vàng ngày vía Thần Tài (Ảnh: FBNV)

Chu Thanh Huyền khẳng định bản thân là một nữ doanh nhân độc lập và quyết đoán. Các phiên livestream của cô thường xuyên thu hút hàng chục nghìn lượt xem cùng lúc. Có những thời điểm, cô từng tiết lộ doanh thu đạt mức hàng tỷ đồng. Dù bận rộn chăm sóc gia đình, Chu Thanh Huyền vẫn duy trì tần suất làm việc dày đặc. Cô được đánh giá là một trong những người livestream bán hàng có sức ảnh hưởng lớn nhất trong giới WAGs Việt hiện nay.

Sau hơn một năm về chung một nhà và đón con trai đầu lòng bé Lido (Nguyễn Quang Minh) vào tháng 7/2024, cuộc sống của cặp đôi Hải - Huyền ngày càng mặn nồng.

Quang Hải cực chiều vợ (Ảnh: FBNV)

Quang Hải không chỉ là trụ cột trên sân cỏ mà còn là người chồng tâm lý, luôn hết mực chiều chuộng vợ. Anh thường xuyên tặng bà xã những món quà xa xỉ như xe sang, đồng hồ hay những chuyến du lịch nghỉ dưỡng đắt đỏ. Ngược lại, Chu Thanh Huyền cũng là hậu phương vững chắc, thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ chồng trong các trận đấu quan trọng.