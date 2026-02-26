Vừa trở thành VĐV trượt tuyết vĩ đại nhất lịch sử Olympic, Eileen Gu lại "càn quét" sàn catwalk, đẳng cấp khó ai sánh bằng

Thế vận hội Mùa đông 2026 vừa khép lại cũng là lúc "công chúa tuyết" Eileen Gu bắt đầu một hành trình mới. Thay vì nghỉ ngơi sau kỳ đại hội bùng nổ, mỹ nhân 22 tuổi quyết định ở lại Milan để chinh phục một "đấu trường" khác: Tuần lễ Thời trang Milan.

Dù vừa gặt hái thành công rực rỡ với 1 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc tại Milan-Cortina, Eileen Gu đã ngay lập tức tạm cất ván trượt để sải bước trên sàn runway. Chia sẻ với AFP, cô hào hứng: "Tôi đang ở Milan cho tuần lễ thời trang. Đây là lúc để tôi khám phá những khía cạnh sáng tạo và sự nữ tính của mình - điều mà tôi luôn muốn đặt song hành cùng tinh thần thể thao mạnh mẽ".

Việc xuất hiện tại Milan từ ngày 24/2 đến 2/3 không chỉ là công việc, mà là cách cô định nghĩa lại hình ảnh một nữ vận động viên hiện đại: không chỉ cứng cỏi trên tuyết mà còn đầy kiêu sa trong giới mộ điệu.

Eileen Gu đã giành được một huy chương vàng và hai huy chương bạc tại Thế vận hội mùa đông 2026 ở Ý, trở thành VĐV trượt tuyết tự do vĩ đại nhất lịch sử Olympic (Ảnh: REUTERS)

"Cỗ máy kiếm tiền" và biểu tượng thời trang thế giới

Không chỉ dừng lại ở danh hiệu vận động viên trượt tuyết tự do vĩ đại nhất lịch sử Olympic, Eileen Gu còn là một thế lực đáng gờm, một "con cưng" thực thụ của các đế chế xa xỉ. Với vai trò là người mẫu độc quyền của IMG Models, cô đã trở thành gương mặt quen thuộc trên bìa các tạp chí danh giá nhất thế giới như Vogue, Harper's Bazaar, Elle và GQ.

Sức hút của "bông hồng lai" này lớn đến mức cô trở thành đại sứ toàn cầu cho hàng loạt thương hiệu "đỉnh chóp" như Fendi, Gucci, Louis Vuitton và Tiffany & Co.

Eilee Gu chuyển sự chú ý sang thời trang sau thành công rực rỡ tại Olympic (Ảnh: Getty)

Theo báo cáo từ Forbes, chỉ riêng trong năm qua, kho hợp đồng quảng cáo đồ sộ này đã mang về cho cô con số kỷ lục lên tới 23 triệu USD, đưa cô vào nhóm những nữ vận động viên có thu nhập cao nhất hành tinh.

Điều khiến công chúng vừa ngưỡng mộ vừa tranh cãi về Eileen Gu chính là sự hoàn hảo đến khó tin. Bên cạnh sự nghiệp thể thao và thời trang rực rỡ, cô còn là sinh viên xuất sắc tại Đại học Stanford danh tiếng, minh chứng cho trí tuệ và khả năng quản lý thời gian cực độ.

Eileen Gu là cái tên quen thuộc trong làng thời trang thế giới (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, sự thăng tiến thần tốc này cũng khiến cô đối mặt với không ít "sóng gió" dư luận. Quyết định thi đấu cho đội tuyển Trung Quốc thay vì Mỹ - nơi cô sinh ra và lớn lên - đã biến cô thành tâm điểm của những cuộc thảo luận gay gắt về lòng trung thành.

Bất chấp việc bị gắn mác "kẻ phản bội" từ một bộ phận khán giả phương Tây hay những soi mói về khối tài sản khổng lồ, Eileen Gu vẫn bình thản sải bước từ thảm đỏ Met Gala đến các sự kiện Haute Couture, khẳng định bản lĩnh của một ngôi sao vượt trên mọi giới hạn biên giới và định kiến.