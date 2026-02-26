Cựu sao MU bật khóc nức nở khi xem video về chú khỉ Punch cô đơn gây sốt trên mạng

Câu chuyện bắt đầu tại Vườn thú Ichikawa, Nhật Bản, nơi chú khỉ đuôi dài 7 tháng tuổi tên Punch (Panchi-kun) đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã. Bị mẹ bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng, Punch không nhận được sự bảo bọc của đàn. Những thước phim ghi lại cảnh chú khỉ nhỏ cố gắng tiếp cận đồng loại nhưng bị những con lớn hơn xua đuổi, bắt nạt đã chạm đến trái tim của hàng triệu người.

Để bù đắp khoảng trống tình cảm, các nhân viên vườn thú đã tặng Punch một con gấu bông hình đười ươi. Hình ảnh Punch lủi thủi kéo món đồ chơi vào góc tối, ôm chặt lấy người bạn bông để tìm kiếm sự an ủi và ngủ thiếp đi đã trở thành biểu tượng cho sự tổn thương và khát khao tình mẫu tử.

Sức lan tỏa của video đã chạm đến Javier Hernandez. Trên trang cá nhân, chân sút lừng danh một thời của "Quỷ đỏ" thừa nhận anh đã hoàn toàn bị khuất phục trước cảm xúc. Chia sẻ lại đoạn clip, Chicharito viết: "Bạn hỏi tại sao tôi khóc ư? Đó đâu chỉ là một con khỉ...".

Hernandez bật khóc khi xem video về chú khỉ (Ảnh: IGNV)

Chú khỉ bên thú nhồi bông (Video: Daily Mail)

Nam cầu thủ bày tỏ rằng, dù chỉ là một con vật, nhưng sự kiên cường và nhu cầu được thuộc về của Punch là điều mà bất kỳ con người nào cũng có thể đồng cảm. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thấu cảm và tình yêu thương trong một thế giới đôi khi quá đỗi khắc nghiệt.

Hernandez đã có 5 năm thi đấu cho Manchester United, ghi được 59 bàn thắng sau 157 lần ra sân trên mọi đấu trường, trước khi rời đi vào năm 2015. Trong thời gian đó, anh đã giành được hai chức vô địch Ngoại hạng Anh và một Siêu cúp Anh.

Hernandez từng thi đấu cho MU (Ảnh: Getty)

Cầu thủ người Mexico này là người ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của quốc gia mình với 52 bàn thắng sau 109 lần ra sân, và cũng từng chơi cho Real Madrid cũng như trải qua hai năm thi đấu cho West Ham và Bayer Leverkusen.