Hy hữu tại V.League: Vì sao thủ môn CLB Thanh Hoá phải lên đá tiền đạo?

Trận đấu bù vòng 10 V-League 1-2025/26 giữa CLB CAHN và Đông Á Thanh Hóa diễn ra tối 24/2 không chỉ gây chú ý bởi những diễn biến chuyên môn mà còn bởi một quyết định thay người "độc nhất vô nhị" của Ban huấn luyện đội bóng xứ Thanh.

Khi đồng hồ điểm sang phút 90, trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn trước và các cầu thủ trên sân đã kiệt sức, HLV Mai Xuân Hợp đã đưa ra một quyết định khiến tất cả khán giả ngỡ ngàng. BHL tung thủ môn dự bị Y Êli Niê vào sân. Tuy nhiên, thay vì đứng trong khung gỗ, cựu tuyển thủ U19 Việt Nam lại khoác lên mình chiếc áo đấu của cầu thủ tuyến trên để đảm nhận vai trò... trung phong cắm.

Thủ môn của Đông Á Thanh Hoá phải vào đá tiền đạo (Ảnh: SB)

Lý giải cho quyết định hy hữu này, phía CLB Thanh Hóa cho biết đội bóng đang rơi vào tình trạng "khủng hoảng nhân sự" nghiêm trọng. Với danh sách chấn thương và chưa được chuyển nhượng, băng ghế dự bị của đội bóng xứ Thanh không còn bất kỳ cầu thủ chạy cánh hay tiền đạo nào khả dĩ để thay thế. Để duy trì đủ quân số 11 người trên sân và hy vọng vào một phép màu ở những phút bù giờ, BHL buộc phải sử dụng "phương án cuối cùng" là đẩy thủ môn dự bị lên đá tiền đạo.

Dù thi đấu rất nhiệt huyết và nỗ lực tranh chấp, nhưng kỹ năng của một "người gác đền" không đủ để giúp Y Êli Niê tạo nên sự khác biệt trước hàng thủ kín kẽ của đội bóng ngành Công an. Chung cuộc, Thanh Hóa chấp nhận thất bại với tỷ số 1-3.