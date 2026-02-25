Đình Bắc lại sắp "ẵm" thêm giải thưởng mới

Nguyễn Đình Bắc, tiền đạo sinh năm 2004 đang khoác áo CLB Công an Hà Nội, vừa được tỉnh đoàn Nghệ An điền tên vào danh sách đề cử cho giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025. Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, không quá 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên, cống hiến cho cộng đồng, đất nước.

Việc Đình Bắc góp mặt trong danh sách này không gây bất ngờ cho giới chuyên môn, bởi năm 2025 vừa qua được xem là "năm của Đình Bắc" với những bước tiến thần tốc. Anh không chỉ khẳng định vị thế trụ cột tại đội tuyển quốc gia mà còn là linh hồn trong lối chơi của các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Đình Bắc đã chính thức được đề cử cho giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ

Thành tích của chân sút 22 tuổi trong năm qua khiến nhiều đồng nghiệp phải ngưỡng mộ. Ở cấp độ đội tuyển, Đình Bắc là nhân tố chủ chốt giúp U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33, lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á và tạo nên địa chấn khi lọt vào Top 3 VCK U23 châu Á 2026.

Về phương diện cá nhân, anh thâu tóm hàng loạt giải thưởng uy tín:

Cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026.

Quả bóng Bạc Việt Nam và Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2025.

Xếp thứ 3 trong danh sách Vận động viên tiêu biểu toàn quốc .

Tại sân chơi quốc nội, Đình Bắc cũng cùng CLB Công an Hà Nội hoàn tất cú đúp danh hiệu gồm Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia, minh chứng cho sự ổn định và tầm ảnh hưởng xuyên suốt từ màu áo đỏ của đội tuyển đến màu áo CLB. Sự góp mặt của Nguyễn Đình Bắc trong danh sách đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực cá nhân, mà còn phản ánh sự trỗi dậy mạnh mẽ của một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng, giàu khát vọng.