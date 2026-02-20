Đình Bắc tự lái xế hộp đi đá bóng giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn ở quê, được cả làng vây kín chào đón

Sau khi khép lại hành trình thi đấu đầy nỗ lực tại đấu trường AFC cùng CLB Công an Hà Nội, chiều ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết), tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã có mặt tại quê nhà Hưng Nguyên, Nghệ An. Dù trở về ăn Tết muộn hơn so với dự kiến do lịch trình thi đấu dày đặc, chân sút sinh năm 2004 không dành trọn thời gian để nghỉ ngơi mà lập tức bắt tay vào các hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa.

Cụ thể, trong khuôn khổ trận giao hữu thiện nguyện giữa Yên Trung FC và ĐH Chữ Tín FC, Đình Bắc đã tận tay trao tặng số tiền 60 triệu đồng để hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đây là món quà xuân thiết thực, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" và trách nhiệm xã hội của một ngôi sao trẻ đang ở độ chín của sự nghiệp.

Đình Bắc ủng hộ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Bóng đá & Đời sống)

Sự xuất hiện của Đình Bắc đã tạo nên một cơn sốt nhỏ tại địa phương. Hàng trăm người hâm mộ, từ các em nhỏ đến người già, đã xếp hàng dài để chờ đợi được giao lưu, xin chữ ký và chụp ảnh cùng thần tượng. Hình ảnh nam tiền đạo nở nụ cười rạng rỡ, thân thiện tương tác với bà con lối xóm đã ghi điểm mạnh mẽ trong mắt công chúng.

Đình Bắc tự lái xe đến sân bóng làng (Ảnh: Bóng đá & Đời sống)

Người hâm mộ vây kín Đình Bắc (Ảnh: Bóng đá & Đời sống)

Cả làng đến xem Đình Bắc thi đấu (Ảnh: Bóng đá & Đời sống)

Thực tế, sức hút của Đình Bắc trong dịp đầu năm 2026 là không phải bàn cãi. Trước đó, anh vừa trải qua một kỳ VCK U23 châu Á rực rỡ với danh hiệu Vua phá lưới (4 bàn thắng, 2 kiến tạo) và giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất vòng loại trực tiếp. Không chỉ dừng lại ở chuyên môn, Đình Bắc còn vượt qua nhiều gương mặt đình đám trong giới giải trí để dẫn đầu Top 10 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội và lọt top 10 "Nhân vật truyền cảm hứng" tại WeChoice Awards.

Hành động ủng hộ 60 triệu đồng và tham gia đá bóng thiện nguyện của Đình Bắc tại quê nhà là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam. Họ không chỉ biết cách tỏa sáng dưới ánh đèn sân vận động mà còn biết cách lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Với một khởi đầu năm mới đầy ắp những "bàn thắng" cả về chuyên môn lẫn nhân cách, Nguyễn Đình Bắc đang dần khẳng định vị thế của một biểu tượng mới trong lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà.