Nín thở từng giây xem gymer gần 100kg đi trên dây giữa hồ nước lạnh buốt ở hội làng ngày tết

Gymer đi trên dây giữa hội làng ngày tết (Video: Tới Tài Tử)

Dưới tiết trời lạnh giá của những ngày đầu năm mới, hội làng La Cả (Dương Nội, Hà Nội) bỗng "nóng" hơn bao giờ hết bởi màn thử thách khiến ai xem cũng phải nín thở: hai chàng gymer lực lưỡng, người nặng gần 100kg, tự tin bước lên sợi dây thừng căng ngang mặt hồ nước lạnh buốt.

Giữa không gian rộn ràng cờ hoa ngày Tết, tiếng trống hội dồn dập, tiếng hò reo cổ vũ vang kín hai bên bờ hồ, hai nhân vật chính xuất hiện trong trang phục gọn gàng, khoác áo phao cam nổi bật. Không phải biểu diễn cho vui, đây là thử thách thực sự: đi thăng bằng trên dây, băng qua mặt hồ giữa mùa đông miền Bắc.

Ngay khoảnh khắc đặt chân lên sợi dây, đám đông đã đồng loạt "nín thở". Dưới chân là làn nước xanh lạnh giá, chỉ cần trượt nhẹ là rơi tõm xuống hồ. Với trọng lượng gần 100kg, mỗi bước đi càng khiến sợi dây chao đảo dữ dội. Cơ bắp cuồn cuộn, hai cánh tay giơ cao giữ thăng bằng, từng bước chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.

Nhiều người đứng xem không khỏi thốt lên: "Làm sao có thể giữ thăng bằng nổi với cân nặng như thế?", "Chỉ nhìn thôi đã thấy run thay!". Thậm chí có khoảnh khắc một trong hai chàng trai chao nghiêng, cả đám đông đồng loạt ồ lên lo lắng. Nhưng bằng sự tập trung cao độ và nền tảng thể lực vững vàng, họ nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tiếp tục tiến về phía trước trong tiếng vỗ tay dồn dập.

Điều khiến dân mạng đặc biệt bàn tán chính là sự dẻo dai và khả năng kiểm soát cơ thể đáng kinh ngạc. Với thân hình vạm vỡ thường gắn liền với phòng gym, ít ai nghĩ họ có thể thực hiện thử thách đòi hỏi sự tinh tế và thăng bằng cao như vậy. Không chỉ cần sức mạnh, trò chơi này còn đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, kiểm soát nhịp thở và cảm giác cơ thể cực tốt.

Khi cả hai lần lượt chạm được đến điểm cuối sợi dây trong sự vỡ òa của tiếng reo hò, không khí hội làng như bùng nổ. Người lớn, trẻ nhỏ hai bên bờ hồ đều vỗ tay không ngớt. Một thử thách tưởng chừng "bất khả thi" giữa mùa đông lạnh giá đã được chinh phục đầy ngoạn mục.

Trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng lan truyền với hàng loạt bình luận xôn xao: "Nhìn mà tim đập thình thịch!", "100kg đi trên dây giữa hồ mùa đông, quá đỉnh!", "Không rơi xuống nước đúng là kỳ tích!"...