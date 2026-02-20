Ái nữ Đỗ Mỹ Linh chuẩn tiểu thư "sinh ra ở vạch đích", check-in cực đáng yêu trước biệt thự trăm tỷ nhà bầu Hiển

Mới đây, bé Tuệ An - ái nữ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang lại một lần nữa khiến mạng xã hội chuys với loạt ảnh diện áo dài Tết xinh xắn, check-in ngay trước căn biệt thự bề thế của gia đình bầu Hiển.

Trong bộ áo dài gấm hồng nổi bật, họa tiết truyền thống ánh vàng sang trọng, cô bé được ví như "tiểu thư nhí" chính hiệu. Phần cổ áo phối xanh non, tay áo rộng thướt tha cùng chân váy lụa vàng tạo nên tổng thể đậm chất Tết cổ truyền nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Điểm nhấn là mái tóc buộc hai bên cùng chiếc phụ kiện nhỏ xinh trên đầu, càng khiến ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh trông đáng yêu hết nấc.

Không chỉ ghi điểm bởi thần thái chuẩn "rich kid", cô bé còn khiến dân tình thích thú với biểu cảm chu môi cực yêu - thương hiệu quen thuộc mỗi lần lên hình. Từ tạo dáng trước cổng biệt thự hoa văn cầu kỳ đến khoảnh khắc được bố bế trong không gian ngập tràn đào Tết bên trong nhà, mọi khung hình đều toát lên không khí ấm áp, đủ đầy.

Ái nữ Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang check-in trước biệt thự trăm tỷ của nhà nội (Ảnh: Đỗ Mỹ Linh)

Hội ba "cậu ấm cô chiêu" thế hệ thứ ba nhà bầu Hiển (Ảnh: Đỗ Mỹ Linh)

Chỉ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang cực yêu chiều con gái cưng Tuệ Anh (Ảnh: Đỗ Mỹ Linh)

Căn biệt thự của gia đình bầu Hiển vốn nổi tiếng là một trong những cơ ngơi bề thế bậc nhất Hà thành. Mỗi dịp lễ Tết, không gian nơi đây lại được trang hoàng lộng lẫy với đào, quất và những chi tiết trang trí truyền thống, tạo nên background "xịn sò" cho loạt ảnh du xuân của các thành viên trong gia đình.

Đáng chú ý, trong khung hình chụp cùng các anh chị, ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh vẫn chiếm trọn spotlight nhờ biểu cảm tinh nghịch và phong thái tự tin. Dù còn nhỏ nhưng cô bé đã toát lên vẻ sang chảnh, chuẩn tiểu thư "sinh ra ở vạch đích" khi lớn lên trong gia đình danh giá, có cả nhan sắc của mẹ Hoa hậu lẫn thần thái điềm đạm của bố Chủ tịch.

Netizen không ngớt lời khen: "Tiểu thư nhí xinh như búp bê", "Đúng chuẩn công chúa Hà thành", "Nhìn là biết sinh ra đã ở vạch đích"…

Có thể nói, mỗi lần xuất hiện, ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang lại khiến dân tình thêm phần tò mò về cuộc sống của một "rich kid" chính hiệu. Nhưng trên hết, điều khiến nhiều người yêu mến chính là những khoảnh khắc gia đình quây quần ấm áp, giản dị nhưng vẫn đầy đủ và hạnh phúc trong căn biệt thự trăm tỷ giữa lòng Thủ đô.

Loạt biểu cảm đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh (Ảnh: Đỗ Mỹ Linh)



